LG сообщает о впечатляющих показателях за первый квартал и уход с мобильного рынка
LG объявила о закрытии своего мобильного подразделения в этом году, поскольку на текущем рынке оно не может стать прибыльным. Тем не менее, в отчете компании подтверждается, что продажи всех других филиалов ежегодно увеличиваются, в результате чего общая выручка достигла 18,8 трлн вон - это самый высокий показатель, который LG когда-либо регистрировала в период с января по март.
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Самым крупным подразделением было Home Entertainment, которое помогло расширить продажи телевизоров OLED и NanoCell. Ожидается, что тенденция к росту продолжится и будет сосредоточена на продуктах премиум-класса.
В течение первого квартала 2021 года LG удалось продать телефонов на сумму 998,7 миллиарда вон, точно так же, как и в первом квартале 2020 года. Новые модели больше не выпускались.
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LG будет перераспределять весь персонал внутри корпорации и проводить ликвидацию активов.
Все продажи подразделения мобильной связи будут прекращены в конце июля, и тогда выйдет отчет за второй квартал, в котором будут указаны окончательные цифры, где LG покажет разбивку между продолжающимися и прекращенными операциями.
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