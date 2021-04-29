Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

LG объявила о закрытии своего мобильного подразделения в этом году, поскольку на текущем рынке оно не может стать прибыльным. Тем не менее, в отчете компании подтверждается, что продажи всех других филиалов ежегодно увеличиваются, в результате чего общая выручка достигла 18,8 трлн вон - это самый высокий показатель, который LG когда-либо регистрировала в период с января по март.

реклама

Самым крупным подразделением было Home Entertainment, которое помогло расширить продажи телевизоров OLED и NanoCell. Ожидается, что тенденция к росту продолжится и будет сосредоточена на продуктах премиум-класса.

анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

В течение первого квартала 2021 года LG удалось продать телефонов на сумму 998,7 миллиарда вон, точно так же, как и в первом квартале 2020 года. Новые модели больше не выпускались.

реклама

LG будет перераспределять весь персонал внутри корпорации и проводить ликвидацию активов.

Все продажи подразделения мобильной связи будут прекращены в конце июля, и тогда выйдет отчет за второй квартал, в котором будут указаны окончательные цифры, где LG покажет разбивку между продолжающимися и прекращенными операциями.