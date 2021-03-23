Xiaomi Black Shark 4 и 4 Pro поставляются с быстрой зарядкой 120 Вт и частотой обновления 144 Гц
Игровое подразделение Xiaomi Black Shark представило сегодня свою последнюю серию игровых смартфонов Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro.
реклама
У телефонов много общего. Различия заключаются в чипсете и камерах, но в целом оба выглядят как впечатляющие игровые устройства.
Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro построены на базе 6,67-дюймового экрана E4 AMOLED от Samsung. Панель обеспечивает частоту обновления экрана 144 Гц и частоту дискретизации касания 720 Гц.
реклама
Чипсет Black Shark 4 - Snapdragon 870, а его брат Pro выбрал настоящую флагманскую платформу Snapdragon 888. Чтобы справиться с дополнительным нагревом, Black Shark 4 Pro получил двухслойную систему жидкостного охлаждения.
Xiaomi заявляет, что это увеличит рассеивание тепла на 30% и снизит температуру процессора на 18 градусов.
И Black Shark 4, и Black Shark 4 Pro поставляются с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, а демонстрация во время мероприятия показала, что Xiaomi удалось зарядить смартфон с 0 до 100% всего за 14 минут 50 секунд.
реклама
Black Shark 4 Pro имеет 64-мегапиксельную основную камеру и сверхширокоугольную 8-мегапиксельную камеру с дополнительным 5-мегапиксельным датчиком, расположенным рядом с ними.
Эти игровые устройства поставляются с чувствительными к давлению плечевыми клавишами, которые распознают легкое и сильное нажатие, что позволяет вам выполнять разные действия с каждым из них. Есть также две клавиши переключения режимов с правой стороны. Для качельки регулировки громкости нет места, поэтому она находится с левой стороны.
реклама
Пользовательский интерфейс - это JOYUI 12.5, основанный на Android 11. Он имеет множество функций, предназначенных для выделения как можно большего количества ресурсов для игр и предотвращения отвлекающих уведомлений.
Black Shark 4 продается в трех цветах (Magic Black, простой черный и простой серебристый) и в четырех конфигурациях памяти. Версия 6/128 ГБ стоит 2499 юаней (383 доллара США / 322 евро), версия 8/128 ГБ - 2699 юаней (415 долларов США / 350 евро), варианты 12/128 ГБ стоят 2999 юаней (460 долларов США / 385 евро), а самый мощный телефон на 12/256 ГБ стоит 3299 юаней (505 долларов / 425 евро).
Цена на Black Shark 4 Pro начинается от 3999 юаней (615 долларов / 515 евро) за версию 8/256 ГБ и до 4499 юаней (690 долларов / 580 евро) за 12 ГБ оперативной памяти с тем же хранилищем. Существует также вариант 16 ГБ / 512 ГБ за 5299 юаней (815 долларов США / 685 евро), но он еще не выставлен на продажу. Предварительные заказы уже начались в официальном интернет-магазине Black Shark.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила