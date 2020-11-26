Xiaomi и другие китайские бренды планируют забрать долю рынка Huawei в 2021 году
Поскольку Huawei находится сейчас в тяжелом положении, конкурирующие китайские производители смартфонов стремятся захватить пустоту на рынке. Эти компании, в том числе Xiaomi, также увеличивают планы производства на предстоящий квартал.
реклама
Согласно отчету DigiTimes, поставщики печатных плат показали, что китайские производители смартфонов более агрессивно запасаются и размещают заказы, чем в первой половине 2020 года. Полагается, что эта тенденция продлится до первого квартала 2021 года.
Недавно Xiaomi сообщила о значительном росте доходов, почти на 35% в третьем квартале этого года, а также о росте поставок смартфонов. Это также относится к зарубежным рынкам, и ожидается, что положительный рост продолжится некоторое время, поскольку они наращивают свои запасы.
реклама
Кроме того, по оценкам, количество заказов на смартфоны Xiaomi превысит 100 миллионов единиц в первом квартале 2021 года. В то время, как Oppo и Vivo также достигнут примерно 90 миллионов и 70 миллионов отгрузок телефонов. Ожидается, что доля рынка Huawei упадет до одной трети от текущего положения в 2021 году.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила