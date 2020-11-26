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Поскольку Huawei находится сейчас в тяжелом положении, конкурирующие китайские производители смартфонов стремятся захватить пустоту на рынке. Эти компании, в том числе Xiaomi, также увеличивают планы производства на предстоящий квартал.

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Согласно отчету DigiTimes, поставщики печатных плат показали, что китайские производители смартфонов более агрессивно запасаются и размещают заказы, чем в первой половине 2020 года. Полагается, что эта тенденция продлится до первого квартала 2021 года.

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Недавно Xiaomi сообщила о значительном росте доходов, почти на 35% в третьем квартале этого года, а также о росте поставок смартфонов. Это также относится к зарубежным рынкам, и ожидается, что положительный рост продолжится некоторое время, поскольку они наращивают свои запасы.

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Кроме того, по оценкам, количество заказов на смартфоны Xiaomi превысит 100 миллионов единиц в первом квартале 2021 года. В то время, как Oppo и Vivo также достигнут примерно 90 миллионов и 70 миллионов отгрузок телефонов. Ожидается, что доля рынка Huawei упадет до одной трети от текущего положения в 2021 году.