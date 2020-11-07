Xiaomi Mi 11 получит сверхширокую 48-мегапиксельную камеру и лучшую стабилизацию
На этой неделе Xiaomi официально прекратила выпуск Mi 10 Pro в Китае. Позже появилась новость о загадочном смартфоне Xiaomi на базе Qualcomm Snapdragon 875. Ожидается, что это устройство будет одним из смартфонов серии Mi 11. Нам удалось узнать некоторые характеристики камеры этого смартфона.
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Согласно популярному китайскому источнику Digital Chat Station, первый телефон Xiaomi, работающий на Snapdragon 875, будет оснащен 48-мегапиксельной сверхширокой камерой с размером пикселя 0,8 мкм. Они не упомянули название этого устройства, но мы считаем, что это будет Mi 11 Pro.
Помимо этого, он также намекнули, что серия Mi 11 выйдет с улучшениями в стабилизации.
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro были первыми китайскими смартфонами на базе Snapdragon 865. Фактически, они уступали только серии Galaxy S20. Ожидается, что тоже самое будет и в следующем году.
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По слухам, серия Xiaomi Mi 11 дебютирует либо в конце января, либо в феврале, как и серия Galaxy S21.
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