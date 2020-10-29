Xiaomi недавно выпустила беспроводной экранный проектор PaiPai
Xiaomi недавно выпустила беспроводной экранный проектор paipai по цене 45$, который теперь доступен для предварительного заказа и поступит в продажу 11 ноября.
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Беспроводное проекционное устройство Xiaomi Paipai построено на двухчастотном Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, который может передавать на высокой скорости без подключения к сети.
Стоит отметить, что беспроводной проектор Paipai от Xiaomi может быть подключен к нескольким компьютерам одновременно и поддерживает быструю обрезку экрана сразу на нескольких устройствах.
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Кроме того, беспроводной проектор xiaomi paipai поставляется с собственным интерфейсом HDMI. Он поддерживает разрешение Full HD и передачу изображения 60 Гц.
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Что касается системы, она поддерживает системы Windows 7, Mac OS 10.10 и выше.
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