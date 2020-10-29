Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi недавно выпустила беспроводной экранный проектор paipai по цене 45$, который теперь доступен для предварительного заказа и поступит в продажу 11 ноября.

реклама

Беспроводное проекционное устройство Xiaomi Paipai построено на двухчастотном Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, который может передавать на высокой скорости без подключения к сети.

анонсы и реклама 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 3090 MSI нереф в продаже Нереф RTX 3090 в Регарде 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх

Стоит отметить, что беспроводной проектор Paipai от Xiaomi может быть подключен к нескольким компьютерам одновременно и поддерживает быструю обрезку экрана сразу на нескольких устройствах.

реклама

Кроме того, беспроводной проектор xiaomi paipai поставляется с собственным интерфейсом HDMI. Он поддерживает разрешение Full HD и передачу изображения 60 Гц.

реклама

Что касается системы, она поддерживает системы Windows 7, Mac OS 10.10 и выше.