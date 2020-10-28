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После запуска Mi Watch Revolve и Mi Watch в начале этого года Xiaomi готовится выпустить доступные умные часы под названием Mi Watch Lite. Смарт-часы недавно были включены в список сертификации FCC, что позволяет нам впервые взглянуть на их дизайн и некоторые характеристики.

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Mi Watch Lite будет иметь прямоугольный циферблат, как Mi Watch прошлого года на базе MIUI с 1,4-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и одной кнопкой сбоку. У часов будет силиконовый ремешок с традиционной застежкой.

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Mi Watch Lite будут поставляться со встроенным автономным GPS, несколькими режимами для фитнеса, водонепроницаемостью до 50 метров, распознаванием режима плавания и поддержкой 24-часового мониторинга сердечного ритма.

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Часы будут выпускаться под номером модели REDMIWT02 и будут оснащены батареей емкостью 230 мАч. Mi Watch Lite будут иметь Bluetooth 5.1 для подключения и будут совместимы с Android 4.4 или iOS 10 и выше.