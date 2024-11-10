Компания LG Display представила первый в мире прототип по-настоящему растягивающегося дисплея

Компания LG Display представила инновационный растягивающийся дисплей, который может изменить представление о традиционных экранах. Устройство, обладающее базовой диагональю 12 дюймов, способно растягиваться до 18 дюймов, то есть на 50%.

Особенностью этого дисплея является его высокая прочность. Разработчики утверждают, что он способен выдержать многократное растяжение — до 10 000 раз.

Ещё одним преимуществом дисплея является использование micro-LED размером всего 40 микрометров. Это обеспечивает стабильное качество изображения даже в самых экстремальных условиях, таких как высокие и низкие температуры, а также механические воздействия, включая удары.

Такой дисплей может найти применение в различных областях. Например, он может использоваться в носимых устройствах, таких как умные часы или фитнес-трекеры, где гибкость и прочность экрана необходимы для комфортного использования. Также он может быть полезен в салоне автомобиля, где экран должен быть устойчивым к вибрациям и ударам.

В прошлом году специалисты LG создали гибкий экран, который мог растягиваться на 20%. Новый прототип демонстрирует значительный прогресс в этой области и открывает новые возможности для использования гибких дисплеев в различных устройствах.

Стоит отметить, что, несмотря на все преимущества, такие дисплеи пока ещё находятся на стадии разработки и не готовы к массовому производству. Однако, учитывая темпы развития технологий, можно предположить, что в ближайшем будущем мы увидим эти инновационные экраны в различных устройствах.