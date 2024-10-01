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Optovik
Razer представила Freyja — игровую накладку для кресла с функцией тактильной отдачи
Компания Razer анонсировала необычный геймерский гаджет под названием Freyja

Компания Razer, известная своими игровыми аксессуарами, представила уникальное устройство — накладка на кресло Freyja, которая способна создавать тактильные ощущения. Также в ней используется технология Sensa HD Haptics.

Freyja синхронизирует звук игры с вибрацией, позволяя игрокам ощущать различные игровые события. Например, биение сердца персонажа или звук двигателя. В нее установлено шесть мощных вибромоторов, которые обеспечивают многонаправленную вибрацию.

Freyja может значительно улучшить игровой опыт, делая его более реалистичным и захватывающим. Игроки смогут лучше погрузиться в игровой мир. Это может быть особенно полезно в играх, где звук и вибрация играют важную роль, например, в шутерах от первого лица или гоночных играх.

Для максимального эффекта рекомендуется использовать Freyja вместе с гарнитурой Kraken V4 Pro, которая также поддерживает технологию Sensa HD Haptics. Это позволит создать полное погружение в игровой мир.

Freyja уже доступна для покупки в официальном интернет-магазине Razer по цене 299 долларов.

#комплектующие #razer #аксессуары #игровые кресла #freyja
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