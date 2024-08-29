Galaxy Z Fold Special Edition будет конкурировать с Magic V3 и Mix Fold 4

Компания Samsung готовит к выпуску специальное издание своего смартфона Galaxy Z Fold, которое будет отличаться от Galaxy Z Fold 6 более тонким корпусом. Кроме того, в новом смартфоне будет улучшена камера.

По словам Эвана Бласса, основной сенсор камеры нового складного смартфона будет иметь разрешение 200 Мп. Ожидается, что это будет недавно выпущенный датчик ISOCELL HP9, который не так хорош, как ISOCELL HP2 в Galaxy S24 Ultra, но по-прежнему оснащён технологией Tetra-pixel и имеет размер пикселей 0,56 мкм и 1/1,4 дюйма.

Смартфон будет иметь 8-дюймовую складную панель, 6,5-дюймовый защитный экран и толщину 10,6 мм в сложенном состоянии. Более подробные характеристики будут известны после того, как телефон поступит в продажу в сентябре или октябре.

Galaxy Z Fold Special Edition будет конкурировать с такими смартфонами, как Magic V3 и Mix Fold 4.