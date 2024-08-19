Эта функция направлена на повышение уровня безопасности и конфиденциальности

Последнее бета-обновление WhatsApp для Android улучшит конфиденциальность пользователей. Оно включает новую функцию, которая будет блокировать сообщения от неизвестных учётных записей. Это поможет пользователям лучше контролировать свою переписку и, возможно, улучшит производительность устройства.

WhatsApp активно работает над функцией блокировки сообщений от незнакомых аккаунтов. Она будет доступна в будущем обновлении и призвана защитить пользователей от нежелательных и даже опасных сообщений.

Пользователи смогут настроить ограничение на количество сообщений, которые они хотят получать от незнакомых контактов в течение определённого периода времени. Когда это ограничение будет превышено, приложение автоматически заблокирует все последующие сообщения от этих аккаунтов.

Это обновление также улучшает производительность смартфона. Спам и нежелательные сообщения могут перегружать приложение и замедлять работу устройства. Включив функцию блокировки, пользователи могут значительно снизить количество данных, которые приложение должно обрабатывать. Благодаря этому нагрузка на обработку данных уменьшается, что должно привести к более плавной и отзывчивой работе приложения.

Эта функция помогает минимизировать риски фишинга и вредоносного контента, отфильтровывая сообщения из неизвестных или подозрительных источников, WhatsApp создаёт более безопасную среду для обмена сообщениями.