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apprenticebase
Топовую версию консоли AyaNeo Next 2 с Ryzen AI Max+ 395 и 128 Гбайт ОЗУ оценили в $5299
Производитель объяснил такую цену кризисом памяти.
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AyaNeo собирается выпустить в продажу глобальную версию своей консоли Next 2 до конца июля. Об этом сообщил генеральный директор компании Артур Джан (Arthur Zhang) в рамках специальной трансляции.

Источник изображений: AyaNeo

В рамках трансляции пользователям показали само устройство, его упаковку и не только. К сожалению, кризис на рынке памяти ожидаемо добрался и до производителя AyaNeo, что сказалось на итоговой стоимости Next 2. Самая «заряженная» версия устройства будет стоит 5299 долларов, и руководство осознаёт проблему. Глава компании Артур Джан дал понять, что AyaNeo недовольна ситуацией с ценами на модули памяти, но саму новинку он при этом назвал «действительно красивой». Обсуждая Next 2 со зрителями, он не единожды упоминал огромный объём проделанной работы над устройством, масштабные инвестиции в дизайн и многое другое.

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В продажу поступят и более доступные версии Next 2, стоимость которых будет отличаться в зависимости от установленных комплектующих. Список предложений выглядит пока следующим образом:

  • версия с процессором Ryzen AI Max 385, 32 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 1 Тбайт за $2999;
  • версия с процессором Ryzen AI Max+ 395, 64 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 1 Тбайт за $3699 (единственная модель, доступная сейчас для предзаказа);
  • версия с процессором Ryzen AI Max+ 395, 128 Гбайт и накопителем на 2 Тбайт за $5299.

Когда поступят в продажу остальные модели — предсказать пока трудно из-за проблем с доступностью памяти.

#консоли #ayaneo #портативные консоли #приставки #ayaneo next 2
Источник: videocardz.com
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