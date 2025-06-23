Новая технология позволяет скрытно расширять возможности субмарин, не подвергая риску экипаж.

ВМС США впервые в боевых условиях провели полный цикл операций с многоразовым подводным роботом, запущенным с атомной подлодки. Аппарат Yellow Moray был выпущен и успешно возвращён на борт субмарины USS Delaware через стандартный торпедный аппарат.

Новая технология позволяет скрытно расширять возможности субмарин, не подвергая риску экипаж. Роботы могут действовать в районах, слишком мелководных или опасных для самой подлодки, а также выполнять рутинные или рискованные задачи — от сканирования морского дна на предмет мин до разведки в акватории противника.

Испытания проходили в зоне ответственности Европейского командования США. В ходе развёртывания экипаж USS Delaware трижды выпустил и вернул один и тот же аппарат Yellow Moray. Причём каждая из автономных миссий продолжалась от шести до десяти часов.

В основе Yellow Moray лежит проверенная платформа REMUS 600. Это аппарат в форме торпеды, который после запуска действует самостоятельно по заранее заданной программе. Его основное назначение — картографирование морского дна, поиск мин и сбор разведывательной информации.

Первоначальные испытания в феврале не обошлись без трудностей: во время тестов в норвежском фьорде робот не смог вернуться в торпедный аппарат. Техники обнаружили повреждённую деталь, после чего аппарат отправили для ремонта в США.

ВМС планируют оснащать подобными автономными системами и другие подводные лодки. Ожидается, что такие инструменты станут ключевым элементом будущих подводных операций, предоставляя командованию больше гибкости при одновременном снижении рисков для личного состава.