Строительство второго аналогичного лайнера планируют завершить к лету 2027 года.

Во Франции спустили на воду крупнейший в мире парусный круизный лайнер Orient Express Corinthian. Это совместный проект гостиничной группы Accor и знаменитого бренда Orient Express. Судно отправится в своё первое плавание из Марселя в середине 2026 года.

Длина лайнера составляет 220 метров. Судно оснастили системой динамического позиционирования, которая позволяет удерживать его на месте без использования якоря для защиты морского дна. Для предотвращения столкновений с морскими млекопитающими будет использоваться система обнаружения на основе искусственного интеллекта. Также на борту установлена безреагентная система очистки балластных вод с помощью ультрафиолета.

Orient Express Corinthian сможет принять на борт 110 пассажиров, которых разместят в 54 просторных каютах площадью от 45 до 230 квадратных метров. На борту будут работать пять ресторанов и приватные обеденные залы. За кухню отвечает обладатель нескольких звёзд Мишлен, шеф-повар Янник Аллено, который также курирует гастрономическую концепцию одноимённого поезда.

Первый рейс лайнера начнётся в Марселе. Маршрут пройдёт по Средиземному и Адриатическому морям, после чего судно пересечёт Атлантику и проведёт зимний сезон в Карибском бассейне.

Гостиничная группа Accor приобрела легендарный бренд Orient Express в 2022 году. Компания развивает его не только в сегменте железнодорожных путешествий, но и планирует открытие отелей и круизных линий. Для ускорения развития бренда Accor заключила партнёрство с LVMH. Строительство второго аналогичного лайнера, которое будет называться уже Orient Express Olympian, планируют завершить к лету 2027 года.