Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Во Франции спустили на воду крупнейший в мире парусный лайнер Orient Express Corinthian
Строительство второго аналогичного лайнера планируют завершить к лету 2027 года.

Во Франции спустили на воду крупнейший в мире парусный круизный лайнер Orient Express Corinthian. Это совместный проект гостиничной группы Accor и знаменитого бренда Orient Express. Судно отправится в своё первое плавание из Марселя в середине 2026 года.

Длина лайнера составляет 220 метров. Судно оснастили системой динамического позиционирования, которая позволяет удерживать его на месте без использования якоря для защиты морского дна. Для предотвращения столкновений с морскими млекопитающими будет использоваться система обнаружения на основе искусственного интеллекта. Также на борту установлена безреагентная система очистки балластных вод с помощью ультрафиолета.

Orient Express Corinthian сможет принять на борт 110 пассажиров, которых разместят в 54 просторных каютах площадью от 45 до 230 квадратных метров. На борту будут работать пять ресторанов и приватные обеденные залы. За кухню отвечает обладатель нескольких звёзд Мишлен, шеф-повар Янник Аллено, который также курирует гастрономическую концепцию одноимённого поезда.

Первый рейс лайнера начнётся в Марселе. Маршрут пройдёт по Средиземному и Адриатическому морям, после чего судно пересечёт Атлантику и проведёт зимний сезон в Карибском бассейне.

Гостиничная группа Accor приобрела легендарный бренд Orient Express в 2022 году. Компания развивает его не только в сегменте железнодорожных путешествий, но и планирует открытие отелей и круизных линий. Для ускорения развития бренда Accor заключила партнёрство с LVMH. Строительство второго аналогичного лайнера, которое будет называться уже Orient Express Olympian, планируют завершить к лету 2027 года.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#франция #корабли #orient express corinthian
Источник: interestingengineering.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы видеокарт NVIDIA могут терять до 10% производительности из-за этой выключенной настройки
13
Стеклянные бутылки загрязняют напитки микропластиком до 50 раз сильнее пластиковых
11
Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс впервые встретились за ужином
14
Архитектура AMD UDNA будет использоваться в PS6 и Xbox следующего поколения
+
Intel прекращает сотрудничество с МОК после убытка в $18,8 млрд за 2024 год
+
В Assassin’s Creed Shadows на следующей неделе появится повышенный уровень сложности
+
В Lada впервые в истории бренда может появиться адаптивный круиз-контроль
1
Asus ROG NUC 2025 с видеокартой RTX 5080 поступил в продажу
+
BYD представил электробус B13.b с запасом хода до 700 км
+
Samsung меняет систему защиты аккумулятора в One UI 8
1
Новая архитектура AMD UDNA ускорит растеризацию на 20%, а трассировку лучей — вдвое
5
Смартфон Poco F8 Pro может получить новую главную камеру и телевик-перископ
+
США нанесли удар стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit по ядерным объектам Ирана
10
В сети появился первый час геймплея Death Stranding 2
+
Lenovo возрождает бренд Fujitsu с новыми смартфонами
+
Покупатели в США массово переходят на подержанные электромобили
+
Cloudflare представила инструмент для борьбы с ИИ-сканерами, которые лишают сайты трафика
+
Китай разработал лазерное оружие, способное работать без охлаждения в пустыне Сахара
1
Смартфоны ZTE Nubia остались единственными с подэкранной камерой, но за ней будущее
+
AMD Ryzen 9000G показал производительность на уровне Radeon 780M в FurMark
+

Популярные статьи

8 профессий, которые неожиданно стали высокооплачиваемыми в 2025 году
5
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
12
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
87
Итоги гоночного уик-энда 21-22 июня
+
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
13
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
20
Устройство и логика работы автоматов с игрушками
3
Тестирую новую версию формата распространения софта для Linux под названием Installer-SH v2.4
13
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+
J-36 — новейший секретный истребитель НОАК 6-го поколения или технологическая мистификация
+

Сейчас обсуждают

typym6ek
16:17
2 месяца назад взял себе такие в спортмастере, по акции - PUMA Trinity Lite 43.5 размер. Ходить очень удобно, ноги не потеют, качество устраивает. Вот если бы стельки такие же продавали сразу, цены б...
10 мужских кроссовок с высокой подошвой и хорошей вентиляцией на лето 2025 года
CS2
16:16
Очнись, ты серешь, R7 5700X3D у него такой же как 7500F
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
Руслан Знамов
16:14
Чот борщ, я на 24-25 ставлю. Дальше уже холодно )
Почему прохладное помещение улучшает качество сна и как добиться такого "охлаждения" перед сном
Александр Еремеев
16:03
Клоуны в основном сидят на оверах, и оскорбляют неизвестных им людей. Чаще всего потому, что на новый комп у них даже 10000 нет. Но ты держись. Тебе Димон рекомендовал. А моя рекомендация - найди рабо...
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
Alexander Muz
15:49
Только проблемы с добычей крипты волнуют всех? ) А то что ИИ так массово генерируя например те же наркоманские (полностью бессмысленные) картинки... куда большее зло? Это нормально.. это другое? :...
Как добыча Bitcoin «сжигает» экологию нашей планеты, и почему майнеры продолжат расширять свои фермы
Александр Марянян
15:45
И это адекватно. Потому что ни один пользователь не использует мощи процессоров хотя бы где-то на полную. В этой гонке вообще мало смысла. Даже если ты киберкотлета.
Nothing Phone (3) получит Snapdragon 8s Gen 4 вместо флагманского чипа
JornoJovanni
15:44
Да, при средней зарплате в 1000-1200$ в месяц 20$ это копейки
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
larkess
15:44
Почему 3060 8гб, нужно было 3060 12гб. Ситуация была бы иной!
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
JornoJovanni
15:43
Ого, на целых 10-20%!! Это целых 300 рублей, которые не может позволить только нищеброд, вау!
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
Александр
15:43
Какой тут хрени только не было! Но кроссовки, кажись, в первый раз.)))
10 мужских кроссовок с высокой подошвой и хорошей вентиляцией на лето 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем