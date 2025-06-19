Стоимость базовой версии устройства начинается с $439.

Компания Ayaneo анонсировала две новые игровые консоли на Android 14 — Pocket S2 и Pocket S2 Pro. Эти устройства стали первыми в мире на базе новейшего игрового чипсета Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3.

Ключевое различие между моделями заключается в органах управления и аккумуляторе. Версия Pocket S2 Pro оснащена уникальной съёмной крестовиной, позволяя игрокам менять стандартный модуль на восьмипозиционный для разных жанров игр. Кроме того, обе консоли первыми на рынке Android-устройств получили электромагнитные джойстики TMR, которые обеспечивают высокую точность и не подвержены дрифту.

За производительность отвечает 4-нм платформа Snapdragon G3 Gen 3 с восьмиядерным основным процессором и графикой Adreno A33. По данным Ayaneo, прирост мощности CPU составляет 30%, а GPU — 28% по сравнению с прошлым поколением, что позволяет устройству набирать более 2 млн баллов в AnTuTu. Для охлаждения чипа разработана кастомная система с крупной медной пластиной и радиатором, способная отводить до 20 Вт тепла.

Оба устройства оснащены 6,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K (2560×1440), плотностью 466 PPI и яркостью до 600 нит. Дисплей заключён в тонкий корпус (15,9 мм) с алюминиевым основанием.

Модель Pocket S2 оснащена батареей на 8000 мАч с поддержкой зарядки 40 Вт. У Pocket S2 Pro аккумулятор увеличен до 10 000 мАч, а мощность зарядки — до 60 Вт. Оба устройства поддерживают технологию сквозного питания для сохранения здоровья батареи во время длительных игровых сессий.

Программные возможности объединены в фирменной оболочке AYASpace. Она позволяет переназначать клавиши, переключать режимы производительности, эмулировать клавиатуру и мышь, а также использовать драйверы Qualcomm Turnip для улучшения эмуляции ПК-игр.

Консоли уже доступны для предзаказа на Indiegogo. Стоимость базовой версии Pocket S2 (8/128 ГБ) начинается с $439. Модель Pocket S2 Pro в конфигурации 16 ГБ/1 ТБ обойдётся в $699. Отправка первых устройств покупателям запланирована на конец июля.