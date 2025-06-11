Показатель уже пятый месяц подряд превышает средний уровень безработицы по стране.

В мае текущего года уровень безработицы среди IT-специалистов в США вырос до 5,5%, что на 0,9% выше, чем в апреле. По данным отчёта консалтинговой компании Janco, данный показатель уже пятый месяц подряд превышает средний уровень безработицы по стране.

Основной причиной роста безработицы эксперты Janco называют активное внедрение искусственного интеллекта. Компании автоматизируют с помощью ИИ рутинные задачи — особенно в сферах отчётности, мониторинга и технической поддержки, сокращая таким образом потребность в новых сотрудниках начального уровня. В итоге получается, что спрос на IT-специалистов смещается в сторону экспертов по внедрению ИИ, блокчейну и технологиям торговли, объединяющим для клиента онлайн-магазины, приложения и физические точки продаж.

Наибольшему риску, по данным отчёта, подвергаются специалисты с устаревшими навыками, работающие в небольших городах, таких как Нэшвилл или Талса. В то же время сотрудники в крупных технологических хабах (вроде Нью-Йорка и Далласа) находятся в более стабильном положении.

Тревожные прогнозы разделяют и руководители крупных технологических компаний. По словам Дарио Амодея, главы ИИ-компании Anthropic, в ближайшие пять лет искусственный интеллект может вытеснить до половины сотрудников начального уровня на «беловоротничковых» должностях, что способно привести к скачкам безработицы до 20%. С ним согласен и глава Klarna Себастьян Семятковски, который считает, что массовая замена сотрудников искусственным интеллектом может спровоцировать экономический спад — как в США, так и за их пределами.



