В рамках проекта поучаствует более 150 коммерческих электромобилей, специально оборудованных для быстрой смены батарей.

Компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus (MFTBC) совместно с Mitsubishi Motors, американским стартапом Ample и логистической компанией Yamato Transport развернёт в Токио сеть станций по замене аккумуляторов.

В рамках проекта Yamato Transport получит более 150 коммерческих электромобилей, специально оборудованных для быстрой смены батарей. Автопарк будет состоять из лёгких грузовиков Mitsubishi Fuso eCanter и компактных фургонов Mitsubishi Motors Minicab EV. Для их обслуживания в самых густонаселённых районах города установят 14 автоматических станций. Новый сервис призван сократить время «заправки» электромобиля до пяти минут. На самом деле, речь, конечно же, идёт не о зарядке как таковой, а фактической «перезарядке» запаса хода электромобиля за минимальное время.

Решению о расширении проекта предшествовал успешный пилотный запуск в Киото в 2024 году. В нём участвовали MFTBC, Yamato Transport и Ample. Тесты показали, что платформа Ample эффективно работает с коммерческими электромобилями разных производителей.

В новом токийском проекте будет задействовано больше транспорта. Mitsubishi Fuso предоставит лёгкие электрические грузовики eCanter, а Mitsubishi Motors — компактные фургоны Minicab EV для служб доставки.

Инициатива получила поддержку правительства Токио и соответствует национальным климатическим целям Японии — сократить выбросы на 46% к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2050-му.