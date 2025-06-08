Впрочем, не все исследования однозначно говорят о пользе полностью удалённой работы.

Глава Dropbox Дрю Хьюстон резко раскритиковал компании, которые принудительно возвращают сотрудников в офисы. Он сравнил такие требования с попытками заставить людей снова ходить в торговые центры или кинотеатры, заявив, что «мир просто изменился».

По мнению Хьюстона, нет смысла заставлять людей по несколько раз в неделю ездить в офис только для того, чтобы участвовать в тех же самых Zoom-конференциях, что и дома. Журналисты напоминают, что Dropbox остаётся одной из немногих крупных компаний, которая придерживается принципа «virtual first». Ещё в 2021 году там ввели правило «90/10»: 90% времени сотрудники работают из дома, а оставшиеся 10% отводятся на очные командные мероприятия.

Такой подход резко контрастирует с политикой большинства крупных корпораций. Компании вроде Amazon, Dell и EA, напротив, активно возвращают сотрудников в офисы, часто под угрозой увольнения. Руководство этих фирм утверждает, что очное присутствие повышает продуктивность и улучшает командное взаимодействие. Однако это идёт вразрез с желаниями самих работников: опросы показывают, что многие готовы пожертвовать частью зарплаты ради гибкости, а большинство не хочет возвращаться в офис на полный день.

Сам Хьюстон ещё в 2023 году призывал строить рабочий процесс на доверии, а не на надзоре. «Если вы доверяете людям и относитесь к ним как ко взрослым, они и будут вести себя соответственно», — заявлял он. Впрочем, не все исследования однозначно говорят в пользу полностью удалённой работы. Некоторые данные показывают, что гибридный или офисный график иногда лучше способствуют здоровому балансу между работой и личной жизнью.