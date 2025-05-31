Microsoft официально признала наличие проблемы, уточнив, что она в основном затрагивает устройства, работающие в виртуальных средах.

Недавнее обновление безопасности Windows 11, обозначенное как KB5058405, привело к серьёзным проблемам у некоторых пользователей: их компьютеры перестали загружаться. Обновление, предназначенное для версий Windows 11 23H2 и 22H2, вместо ожидаемого усиления защиты вызвало критическую ошибку запуска системы.

Проблема проявляется после установки апдейта. На этапе загрузки система останавливается, отображая ошибку восстановления с кодом 0xc0000098. Обычно это свидетельствует об отсутствии или повреждении важного системного файла, часто ACPI.sys, который отвечает за управление аппаратными ресурсами и питанием. Однако некоторые пользователи сообщают о том же коде ошибки, но со ссылкой на другие системные файлы, что указывает на возможно более широкий характер неисправности.

Microsoft официально признала наличие проблемы, уточнив, что она в основном затрагивает устройства, работающие в виртуальных средах. Наиболее уязвимыми оказались виртуальные машины на платформах Azure Virtual Machines, Azure Virtual Desktop, а также локальные решения, использующие Citrix или Hyper-V. По заявлению компании, пользователи домашних (Home) и профессиональных (Pro) редакций Windows 11 вряд ли столкнутся с этой ошибкой, так как виртуальные машины обычно не используются в потребительских конфигурациях.

Microsoft характеризует число затронутых устройств как «небольшое», но точный масштаб проблемы пока неясен. IT-специалисты и администраторы активно обсуждают ошибку на онлайн-форумах, делясь опытом и ища решения. На данный момент Microsoft не выпустила исправления или официальных методов обхода проблемы, но сообщила, что активно расследует причины и работает над устранением неисправности. В качестве временных мер некоторые IT-специалисты предлагают откатить обновление или использовать инструменты восстановления загрузочных файлов.