Руководство компании считает, что HAMR откроет путь к дальнейшему увеличению плотности записи.

Western Digital обнародовала свои планы по внедрению технологии магнитной записи с локальным подогревом (HAMR). Первые жёсткие диски компании, использующие этот принцип, должны появиться в 2027 году. Этот шаг является частью долгосрочной стратегии производителя по существенному увеличению ёмкости выпускаемых HDD, с конечной целью достичь планки в 100 ТБ к 2030 году.

Только вот полный переход на HAMR не будет мгновенным. Сначала Western Digital намерена выпустить ещё одно поколение накопителей, основанных на её текущей улучшенной платформе ePMR 2. Технология ePMR (энергоассистируемая перпендикулярная магнитная запись) уже позволяет повышать плотность хранения данных благодаря подаче дополнительного электрического тока на записывающую головку. Так, на 2026 год запланирован выход 36-терабайтного диска с фирменной технологией черепичной записи UltraSMR, а также модели с обычной (CMR) записью меньшего объёма – обе будут базироваться на ePMR 2.

Суть же технологии HAMR заключается в кратковременном и очень точном нагреве небольшого участка поверхности диска непосредственно перед записью бита информации. Такой «подогрев» временно изменяет магнитные свойства материала, делая его более восприимчивым к записи. Это позволяет размещать биты данных гораздо плотнее, что и ведёт к значительному росту общей ёмкости накопителя. Ожидается, что стартовая линейка HAMR-дисков от Western Digital будет включать модель на 36 ТБ с традиционной магнитной записью (CMR) и версию на 40 ТБ с черепичной (SMR). Избранные партнёры также смогут получить 44-терабайтный вариант на основе UltraSMR. Важно понимать, что диски с черепичной записью SMR, хотя и выигрывают в ёмкости за счёт частичного перекрытия дорожек, могут уступать CMR-дискам в производительности и надёжности при определённых сценариях использования.

Решение Western Digital сфокусироваться на HAMR было во многом принято после того, как её альтернативная разработка – технология MAMR (микроволновая магнитная запись) – не принесла ожидаемых результатов. В то же время основной конкурент, компания Seagate, уже добилась больших успехов, начав поставки образцов своих первых HAMR-дисков на платформе Mozaic 3+.