Вместо выпуска собственной консоли под брендом Xbox компания сосредоточит усилия на повышении производительности ОС Windows 11 для игр на устройствах сторонних производителей.

Корпорация Microsoft, по всей видимости, изменила свои планы относительно рынка портативных игровых устройств. Вместо выпуска собственной консоли под брендом Xbox компания решила сосредоточить усилия на повышении производительности операционной системы Windows 11 для игр на устройствах сторонних производителей.

Такой шаг, вероятно, продиктован стремлением Microsoft укрепить позиции Windows 11 в конкурентной борьбе с набирающей популярность платформой SteamOS от Valve. Устройства на SteamOS, такие как Steam Deck (в первую очередь, разумеется), часто демонстрируют лучшие показатели мощности и эффективности по сравнению с портативными системами на Windows. Сейчас Microsoft активно сотрудничает с ASUS в работе над её новой портативной консолью под кодовым названием Project Kennan. Ожидается, что это устройство появится на рынке до конца текущего года, и основное внимание партнёры уделяют оптимизации программного обеспечения для обеспечения качественного игрового опыта на Windows 11.

Ранее действительно появлялась информация о том, что Microsoft готовила собственную портативную Xbox-консоль, выход которой мог состояться уже в 2025 году. Обсуждались различные варианты дизайна и возможное привлечение к разработке таких компаний, как Lenovo, ASUS или MSI. Сообщалось даже, что ASUS могла взять на себя производство устройства.

Помимо работы над конкретными аппаратными решениями, Microsoft также намерена улучшить функциональность приложения Xbox и общую производительность своей операционной системы на портативных игровых устройствах, включая уже существующие, такие как ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go.

Несмотря на текущее смещение акцентов, Microsoft, по имеющимся данным, не отказалась полностью от идеи создания собственной портативной игровой консоли. Однако разработка такого устройства, судя по всему, пока отодвинута на второй план.