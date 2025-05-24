Смартфоном можно управлять даже мокрыми или масляными руками, а также при использовании перчаток.

Вслед за 4G-вариантом, показанным неделей ранее, компания Oppo анонсировала смартфон A5x в модификации 5G. Аппаратной основой устройства стал чипсет Dimensity 6300, работающий в паре с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Программная часть представлена Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15.

Смартфон оборудован ЖК-экраном с частотой обновления 120 Гц и заявленной яркостью до 1000 нит. Точные данные о диагонали и разрешении дисплея компания пока не раскрыла, но упомянула поддержку технологий Splash Touch и Glove Touch. Благодаря им сенсор корректно реагирует на касания мокрыми или масляными руками, а также при использовании перчаток.

Фотовозможности Oppo A5x 5G представлены основным 32-мегапиксельным сенсором, аналогичным тому, что установлен в 4G-версии. Для автопортретов предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Продолжительную работу устройства гарантирует аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч, которая поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Корпус новинки защищён от проникновения пыли и влаги согласно классу IP65, а также соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H. В Индии аппарат оценили в 13 999 рупий (эквивалент примерно 165 долларов). Старт продаж намечен на 25 мая. Приобрести телефон можно будет в тёмно-синем (Midnight Blue) и лазерно-белом (Laser White) цветах.