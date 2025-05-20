Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Новый завод в Британии будет ежегодно выпускать 25 000 электромоторов для Ferrari и Lamborghini
Предприятие станет производить осевые моторы, которые легче и тоньше радиальных.

Новый британский завод компании YASA, расположенный под Оксфордом, будет ежегодно производить свыше 25 тысяч электромоторов осевого типа. Эти компактные и мощные агрегаты предназначены для автомобилей Ferrari, Lamborghini и других элитных марок. Передовое оснащение, включая станки с ЧПУ для намотки катушек и установки лазерной сварки статоров, обеспечивает высочайшую точность изготовления.

Электромоторы с осевым магнитным потоком завоёвывают всё большую популярность в индустрии электромобилей. Их главное достоинство – сочетание высокой производительности с малыми габаритами и весом. YASA (разработчик этой технологии) утверждает, что её моторы способны развить в четыре раза выше крутящий момент и имеют вдвое большую удельную мощность по сравнению с традиционными радиальными аналогами, будучи при этом на 50% легче и на 80% тоньше. Один из таких двигателей весит всего 24 кг, но выдаёт 353 кВт (480 л.с.) и 800 Нм момента, демонстрируя удельную мощность 14,7 кВт/кг.

Компания YASA, основанная в 2009 году на базе Оксфордского университета, более 15 лет совершенствует осевые моторы. Их успешное применение в автомобилях началось сравнительно недавно. Ferrari начала использовать двигатели YASA в 2019 году, а в 2021-м британский разработчик вошёл в состав концерна Mercedes-Benz.

Новый производственный комплекс YASA, в который инвестировали 12 миллионов фунтов стерлингов, раскинулся на площади более 5,5 тысяч квадратных метров. Представители компании называют его самым современным заводом по выпуску осевых моторов в мире. Объединение всех процессов под одной крышей и современное оборудование позволяют наращивать объёмы производства, сохраняя исключительную точность компонентов. Как отметил коммерческий директор YASA Энди Норт, внедрённые усовершенствования дают возможность создавать более компактные и лёгкие электроустановки, превосходящие существующие аналоги.

Моторы YASA уже помогают электрифицировать самые амбициозные модели ведущих автопроизводителей. Например, Lamborghini использует их для своей новой линейки спорткаров. Модель Temerario оснащается тремя такими электромоторами (каждый по 110 кВт и весом 17,3 кг) в паре с бензиновым V8, достигая суммарной мощности 907 л.с. Флагманский Revuelto, также с тремя моторами YASA и двигателем V12, развивает 1001 л.с.

Запуск нового завода позволит YASA удовлетворить растущий спрос со стороны производителей люксовых и спортивных автомобилей, помогая им переходить на электротягу без ущерба для динамики. 

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#автомобили #электромобили #инвестиции #производство #завод #yasa
Источник: interestingengineering.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

При строительстве города The Line в Саудовской Аравии используются «самые крупные буровые установки»
3
Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
10
Resident Evil 9 по-прежнему планируется к анонсу в 2025 году и выходу в 2026
+
Стало известно, какие запатентованные Rockstar технологии могут присутствовать в Grand Theft Auto VI
+
Нацпроект «Железная дорога до Магадана» сдвигается с мёртвой точки
1
Ученые из МГТУ Баумана создали технологию для массового выпуска 1000-кубитных квантовых процессоров
+
Астрономы обнаружили в космосе почти идеальную сферическую структуру под названием Телеос
+
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 576.52
+
В Москве построят новый небоскрёб недалеко от Белорусского вокзала
1
Xiaomi анонсировала смартфон CIVI 5 Pro с 6,55-дюймовым OLED-экраном и аккумулятором на 6000 мАч
+
На выставке CMITE 2025 Китай представил новейшие высокотехнологичные беспилотники-орнитоптеры
+
GTBOX представила док-станцию для внешней видеокарты со встроенным блоком питания на 800 Вт
1
Представлен StarPro64 — альтернатива Raspberry Pi с мощным ИИ-ускорителем и поддержкой PCIe
+
Army Recognition: Россия улучшила истребитель Су-57М при помощи искусственного интеллекта
+
Россия задержала, танкер следовавший из Эстонии через российские территориальные воды
9
Приднестровье заявило о подготовке ЕС к военному конфликту с Россией
+
Hisense выпустила проектор Vidda C3 Pro с яркостью 2800 люмен
+
По мнению MLID, восторженные обзоры GeForce RTX 5060 выглядят как заказные материалы
2
Take-Two поддержит Nintendo Switch 2, но выпустит на этой платформе не все свои новые игры
+
Представлен TexHoo QN15 — ультрабюджетный мини-ПК с Intel Twin Lake и ценой от $97
+

Популярные статьи

Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
78
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
37
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
21
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
5
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
30
Итоги гоночного уик-энда 17-18 мая
+
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
6
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
1
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
+

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
17:34
порядкИ?
Sapphire показала видеокарту со скрытым питанием GC-HPWR и готовится к презентации RX 9060 XT
Антон Тутынин
17:30
"Продакт-менеджеры" освоят охулиарды и олимпиарды денег под предлогом\девизом: "Мы вам не они. Мы-то точно смогЁм!"
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
Антон Тутынин
17:25
Так на последней фотке специально обученный инженер уже производит демонтаж панелей, не успев проверить их эффективность)))
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
Dark_Cloud
17:23
Нвидия твоя напрямую подкупает всех подряд, и угрожает всем в стиле мафии, лишением доступа к оборудованию и специалистам ЕВГА даже с рынка ушла из-за мстительного узкоглазого педика в кожанке МСИ отк...
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
Алексей Копылов
17:20
Там цена будет как за видюху.
Noctua объявила о выходе на рынок систем жидкостного охлаждения класса AIO
Дмитрий Стрюк
17:19
На самом деле, я не рассматриваю ПК гейминг как нечто значимое именно из-за отсутствия монополии с единым магазином и единой статистикой. И мне гораздо приятнее покупать игры и играть на ПС3-ПС5 Про, ...
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
Dark_Cloud
17:19
в 2019 2060s имела 448 гб/с, шизоид в 2023 4060 имела 272 гб/с, и это тебя почему-то не смущало а когда в 2025 вернули результат 2019 года в 448 гб/с - это у тебя прогресс, аж в два раза ты конченый, ...
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
Дмитрий Стрюк
17:17
То есть консоли для трудящихся мускулистых людей, а ПК для бездельников и тунеядцев страдающих ожирением?))))
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
Дмитрий Стрюк
17:15
Не понимаю зачем прошивать консоль, ты же теряешь доступ к ПСН и трофеям, получая обрезок.
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
Dark_Cloud
17:14
20% в прыжке от каличного обрезка 4060 - это теперь прогресс, дожили... https://www.youtube.com/watch?v=ZvuLUtOfiX4 3060 эволюционировала с 12 до 8 гб 4060 в своей эволюции достигла 8 гб 5060 в своей...
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем