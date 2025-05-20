Предприятие станет производить осевые моторы, которые легче и тоньше радиальных.

Новый британский завод компании YASA, расположенный под Оксфордом, будет ежегодно производить свыше 25 тысяч электромоторов осевого типа. Эти компактные и мощные агрегаты предназначены для автомобилей Ferrari, Lamborghini и других элитных марок. Передовое оснащение, включая станки с ЧПУ для намотки катушек и установки лазерной сварки статоров, обеспечивает высочайшую точность изготовления.

Электромоторы с осевым магнитным потоком завоёвывают всё большую популярность в индустрии электромобилей. Их главное достоинство – сочетание высокой производительности с малыми габаритами и весом. YASA (разработчик этой технологии) утверждает, что её моторы способны развить в четыре раза выше крутящий момент и имеют вдвое большую удельную мощность по сравнению с традиционными радиальными аналогами, будучи при этом на 50% легче и на 80% тоньше. Один из таких двигателей весит всего 24 кг, но выдаёт 353 кВт (480 л.с.) и 800 Нм момента, демонстрируя удельную мощность 14,7 кВт/кг.

Компания YASA, основанная в 2009 году на базе Оксфордского университета, более 15 лет совершенствует осевые моторы. Их успешное применение в автомобилях началось сравнительно недавно. Ferrari начала использовать двигатели YASA в 2019 году, а в 2021-м британский разработчик вошёл в состав концерна Mercedes-Benz.

Новый производственный комплекс YASA, в который инвестировали 12 миллионов фунтов стерлингов, раскинулся на площади более 5,5 тысяч квадратных метров. Представители компании называют его самым современным заводом по выпуску осевых моторов в мире. Объединение всех процессов под одной крышей и современное оборудование позволяют наращивать объёмы производства, сохраняя исключительную точность компонентов. Как отметил коммерческий директор YASA Энди Норт, внедрённые усовершенствования дают возможность создавать более компактные и лёгкие электроустановки, превосходящие существующие аналоги.

Моторы YASA уже помогают электрифицировать самые амбициозные модели ведущих автопроизводителей. Например, Lamborghini использует их для своей новой линейки спорткаров. Модель Temerario оснащается тремя такими электромоторами (каждый по 110 кВт и весом 17,3 кг) в паре с бензиновым V8, достигая суммарной мощности 907 л.с. Флагманский Revuelto, также с тремя моторами YASA и двигателем V12, развивает 1001 л.с.

Запуск нового завода позволит YASA удовлетворить растущий спрос со стороны производителей люксовых и спортивных автомобилей, помогая им переходить на электротягу без ущерба для динамики.