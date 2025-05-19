Систему планируют использовать для существенного ускорения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

NVIDIA и Foxconn объявили о своих планах построить на Тайване один из крупнейших в стране ИИ-суперкомпьютеров на новейшей архитектуре Blackwell. Расширяя своё давнее партнёрство и сотрудничество с правительством Тайваня, компании создадут «фабрику ИИ», которая предоставит передовую инфраструктуру NVIDIA исследователям, стартапам и различным отраслям промышленности.

Foxconn через свою дочернюю компанию Big Innovation Company и на правах «облачного» партнёра NVIDIA обеспечит необходимую ИИ-инфраструктуру. Основой для новой «фабрики» станут 10 000 графических процессоров NVIDIA Blackwell. Национальный совет по науке и технологиям Тайваня будет использовать этот суперкомпьютер для предоставления облачных ИИ-ресурсов местной технологической экосистеме. Исследователи TSMC также планируют задействовать кластер для существенного ускорения своих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Фабрика ИИ» Big Innovation Cloud будет оснащена системами NVIDIA Blackwell Ultra, включая стоечные решения NVIDIA GB300 NVL72 с технологиями NVLink и сетевыми компонентами Quantum InfiniBand с Spectrum-X Ethernet. Кроме того, Big Innovation Cloud присоединится к торговой площадке NVIDIA DGX Cloud Lepton. Такое участие предоставит широкому кругу тайваньских предприятий — от стартапов до лидеров индустрии — упрощённый доступ к передовым графическим ресурсам. Система дополнительно снабдит вычислительными мощностями команды разработчиков, зарегистрированные в рамках программ NVIDIA Inception и NVIDIA Deep Learning Institute.

Foxconn намерена использовать ИИ-суперкомпьютер для повышения уровня автоматизации в трёх ключевых для себя областях: «умные» города, электромобили и производство. В сфере «умных» городов «фабрика ИИ» поможет оптимизировать транспортные системы и гражданские ресурсы. Для электромобилей инфраструктура поспособствует развитию передовых систем помощи водителю.