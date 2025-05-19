Стоимость нового аппарата в Китае начинается от 4199 юаней (около $582) за версию с 256 ГБ памяти.

Huawei официально анонсировала флагманский смартфон Nova 14 Ultra, ставший топовой моделью одноимённой серии. Это первый в мире смартфон классического форм-фактора с предустановленной HarmonyOS 5. Аппарат сочетает ключевые «фишки» флагмана: премиальный дизайн, передовую систему камер, улучшенный ИИ и спутниковую связь.

Nova 14 Ultra оснащён 6,81-дюймовым OLED-экраном (2860×1272 пикселей) с немного изогнутыми краями. Технология LTPO обеспечивает адаптивную частоту обновления 1–120 Гц, а высокочастотное ШИМ-регулирование (2160 Гц) снижает нагрузку на глаза. Пиковая яркость панели достигает 5500 нит, гарантируя читаемость на солнце при сохранении точной цветопередачи.

В момент анонса Huawei не стала раскрывать конкретную модель установленного чипа, но предполагается, что там стоит актуальная версия Kirin. Плавную работу в многозадачном режиме и при ИИ-фотосъёмке обеспечивают оптимизации HarmonyOS и улучшенное управление ресурсами.

Nova 14 Ultra первым из нескладных смартфонов получил HarmonyOS 5. Система на базе ИИ-модели Pangu с технологией DeepSeek отличается повышенной отзывчивостью. Обновлённый ассистент Celia поддерживает голосовое управление, жесты и интеллектуальную обработку вызовов, а встроенные ИИ-инструменты позволяют быстро редактировать фото.

Тыльная камера включает основной 50-Мп сенсор (f/1.4–f/4.0, OIS), 50-Мп телеобъектив-перископ (OIS, 3,7x опт. зум) и 13-Мп сверхширокоугольный макрообъектив. Поддерживается 100-кратный цифровой зум. Фронтальная система состоит из 50-Мп портретного сенсора и 8-мегапиксельной портретной камеры с возможностью увеличения (2x оптический, 5x цифровой зум). Обе камеры пишут видео в разрешении вплоть до 4K.

Смартфон поддерживает Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.2 (LDAC, L2HC), NFC и двухрежимную спутниковую связь для обмена текстом и геолокацией. Есть боковой сканер отпечатков и стереодинамики Huawei Histen.

Аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч поддерживает 100-ваттную зарядку SuperCharge Turbo, соответствующий блок питания Ice Crystal All-in-One идёт в комплекте. Толщина корпуса – 7,78 мм, вес – около 204 г.

Стоимость Nova 14 Ultra в Китае начинается от 4199 юаней (около $582) за версию с 256 ГБ памяти и стеклом Kunlun. Вариант на 512 ГБ оценён в 4499 юаней (примерно $624), а версия с 1 ТБ памяти обойдётся в 4999 юаней (около $694). Продажи стартуют 23 мая. Доступные цвета: Floating Gold, Floating White, Flowing Purple и Obsidian Black.