Оно способно принять на борт до 9500 легковых автомобилей.

В Шанхае 15 мая официально передали заказчику крупнейшее в мире судно для перевозки автомобилей Anji Ansheng. Оно способно принять на борт до 9500 легковых автомобилей. Церемония состоялась на международном автомобильном терминале Шанхай Хайтун, сам корабль будет ходить под флагом Либерии.

Лайнер построен компанией SAIC Anji Logistics, дочерним предприятием SAIC Motor. Длина Anji Ansheng составляет 228 метров, а полная грузоподъёмность — 21 000 тонн. Судно оснащено силовыми установками, сделанными по передовым технологиям, снижающим вредные выбросы, и может использовать углеродно-нейтральное топливо. Первым рейсом Anji Ansheng доставит в Европу около 7000 новых машин китайской сборки, включая электромобили под маркой MG.

Новый гигант превосходит по вместимости недавно представленное компанией BYD судно BYD Shenzhen, рассчитанное на 9200 транспортных средств. Для сравнения, BYD Shenzhen при длине почти 220 метров и ширине около 38 метров имеет 16 палуб и также использует передовые экологичные решения, включая силовую установку, работающую на сжижённом природном газе.

Компания SAIC Anji Logistics, построившая Anji Ansheng, является лидером в автомобильной логистике Китая. Ввод в эксплуатацию подобных крупных и технологически совершенных судов значительно повышает эффективность и безопасность международных перевозок автомобилей.