Самое интересное начнётся, когда другие страны тоже захотят освоить добычу полезных изотопов на Луне.

Стартап Interlune из США, основанный экс-главой Blue Origin Робом Мейерсоном, планирует начать добычу гелия-3 на Луне. Этот редкий на Земле изотоп, накопившийся в лунном грунте под действием солнечного ветра, считается перспективным топливом для чистой термоядерной энергетики и необходим для охлаждения квантовых компьютеров. Компания уже заключила контракты на поставку с Минэнерго США и Maybell Quantum, рассчитывая начать поставки к 2029 году. Ожидаемая цена — около $20 млн за килограмм.

Interlune разработала прототип лунного экскаватора, способного обрабатывать до 100 тонн реголита в час на глубине до трёх метров. Ключевая особенность технологии заключается в том, что извлечение и концентрация гелия-3 будет происходить непосредственно на Луне с помощью специального химического процесса. Это позволит отправлять на Землю только чистый продукт, что, по мнению главы Maybell Quantum Корбана Тиллеманн-Дика, экономически выгоднее его производства на Земле. Прототип установки, созданный совместно с компанией Vermeer, сейчас проходит наземные испытания.

Глава Maybell Quantum Тиллеманн-Дик также отметил, насколько важен гелий-3 для будущего квантовых вычислений. Он пояснил, что с ростом числа таких систем потребность в упомянутом изотопе для их охлаждения будет только увеличиваться.

План Interlune по добыче изотопа включает три этапа. В конце 2025 года миссия Crescent Moon займётся дистанционным поиском богатых гелием-3 участков с помощью гиперспектральной камеры. Затем миссия Prospect Moon высадит на Луну модуль для измерений на месте и проверки технологии добычи. Наконец, миссия Harvest Moon (до 2029 года) должна продемонстрировать полный цикл добычи и привезти первую партию гелия-3 на Землю.