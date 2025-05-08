Под Хьюстоном, например, в некоторых районах земля проседает даже до 5 сантиметров в год.

Грунт под двадцатью восемью крупнейшими городами США опускается, причём проблема затрагивает не только прибрежные зоны, но и многие центры в глубине страны. Скорость этого проседания почвы в разных районах неодинакова.

Учёные Колумбийского университета, используя технологию анализа спутниковых данных сверхвысокого разрешения, выяснили, что на территории 25 из 28 изученных городов земля опускается не менее чем на двух третях площади. Этот метод позволяет фиксировать смещения до миллиметра. В зонах опускания грунта проживает около 34 миллионов человек.

Основной причиной специалисты считают интенсивную добычу подземных вод – на неё приходится около 80% случаев оседания земной поверхности. Извлечение воды ведёт к уплотнению почвы. Процесс усугубляют и другие факторы, включая добычу нефти и газа.

Быстрее всего грунт опускается под Хьюстоном, где в некоторых районах земля проседает до 5 сантиметров в год. Тревожные тенденции также отмечены в Далласе, Форт-Уэрте и отдельных зонах под Нью-Йорком, Лас-Вегасом, Сан-Франциско и Вашингтоном.

Оседание грунта не всегда связано с деятельностью человека. Например, земля под Нью-Йорком и Филадельфией всё ещё медленно опускается после ледникового периода. Влияет и общая нагрузка от инфраструктуры: плотная застройка Нью-Йорка способствует локальному оседанию почвы, а в Майами изучают просадку старых зданий рядом с новостройками, вероятно, также связанную с нестабильностью грунта.

Ученые заявляют, что рост городов на оседающих землях создаст критические нагрузки на инфраструктуру и повысит риски наводнений. Повреждения возможны даже при малых подвижках грунта: объекты могут незаметно разрушаться, а ущерб проявится внезапно, особенно в быстрорастущих мегаполисах.

Здесь стоит отдельно уточнить, что в восьми американских мегаполисах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес, сосредоточено более 60% людей, живущих на оседающих землях. С 2000 года там произошло свыше 90 крупных наводнений, что усиливает опасения о связи этого с проседанием грунта.