«Википедия» внедрит искусственный интеллект в свою структуру с целью оптимизации работы редакторов и волонтёров.

Некоммерческая организация Wikimedia Foundation, управляющая «Википедией», начнёт применять генеративный искусственный интеллект в организации работы своего сервиса. ИИ интегрируют в инструменты, используемые в работе редакторами и волонтёрами. Цель максимально понятная — освободить людей от рутинных задач по обработке контента, сохранив при этом ключевой принцип опоры на человеческий труд.

Если конкретно, то создатели «Википедии» намерены использовать нейросети для поддержки модераторов и «патрульных», отвечающих за достоверность информации, а также для улучшения механизмов поиска данных. По задумке, это позволит редакторам уделять больше времени обсуждениям и выработке консенсуса по тому или иному вопросу. Генеративный ИИ также поможет автоматизировать перевод статей на разные языки и будет задействован в программе наставничества для привлечения новых авторов. В Wikimedia Foundation заявляют, что глобальное сообщество волонтёров, создававшее энциклопедию последние 25 лет, остаётся её главным достоянием, которое не способен заменить ни один чат-бот или ИИ-модель.

Тут для справки нужно пояснить, что компании, разрабатывающие ИИ, активно используют материалы Wikipedia для обучения своих моделей, и это создаёт повышенную нагрузку на серверы проекта. А сейчас Wikimedia Foundation намерена сама использовать возможности ИИ, отмечая, что миссия по распространению свободных знаний становится ещё более актуальной в эпоху массового внедрения ИИ-технологий.

Организация сформулировала свои основные принципы работы с ИИ. Главным останется так называемый «человеко-ориентированный подход», где решения принимают люди, а не автоматизированные системы. Предпочтение будет отдаваться моделям ИИ с открытым исходным кодом. Также Wikimedia обещает обеспечить прозрачность процессов и уделит особое внимание поддержке многоязычности — с внедрением ИИ последний пункт будет особенно легко реализовать.