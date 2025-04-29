В самих США производится менее 5% компонентов для смартфона.

Полностью перенести производство iPhone в США, как того желает нынешняя американская администрация, для Apple является практически невыполнимой задачей из-за чрезвычайно сложной и глобальной цепочки поставок. Создание смартфона требует координации сотен компаний по всему миру.

Для сборки одного iPhone используется более 2700 различных компонентов, которые поставляют 187 компаний из 28 стран. Подавляющее большинство этих деталей и операций приходится на Китай — лишь 30 поставщиков Apple работают полностью за его пределами. Отдельные высокотехнологичные компоненты (например, чипы или экраны) могут поставляться из Тайваня, Южной Кореи и Японии, но основная производственная база находится в КНР.

Даже те немногие компоненты, что производятся в США (менее 5% от общего числа, например, стекло корпуса или лазеры для системы Face ID), часто включают элементы, сделанные в Китае. Вплоть до 74 мелких винтов, которыми скрепляется корпус устройства, производятся преимущественно в Китае и Индии.

Основная сборка (85% всех iPhone) выполняется тайваньской компанией Foxconn на её гигантских заводах в Китае, где ежеминутно с конвейера сходит около 438 готовых устройств. В целом в изготовлении компонентов для iPhone задействовано свыше 700 производственных площадок по всему миру, и их концентрация в Азии, особенно в Китае, значительно упрощает логистику и ускоряет производство.

Привлекательность Китая для таких сложных производств уже давно заключается не столько в дешёвой рабочей силе, сколько в уникальной концентрации необходимых инженерных навыков, опыта работы со сложными материалами и передовых технологий в одном месте. Это позволяет быстро налаживать и масштабировать выпуск технологически сложных продуктов.

Вместо нереалистичного полного переноса производства в США компания Apple активно работает над диверсификацией, перенося часть сборки iPhone, предназначенных для американского рынка, из Китая в Индию — этот процесс планируется завершить к концу 2026 года. Даже если бы перенос всего производства в США был технически возможен, он занял бы многие годы и неизбежно привёл бы к существенному удорожанию iPhone для конечного потребителя — по некоторым оценкам, цена могла бы достичь $3500.