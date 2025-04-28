С 2022 года ежегодно одобряется строительство не менее десяти энергоблоков

Китай утвердил планы по строительству ещё десяти ядерных реакторов в рамках пяти новых проектов АЭС, укрепив тем самым свои лидирующие позиции в мировой атомной энергетике. Это решение было принято на заседании Госсовета КНР, где особое внимание уделили необходимости соблюдения самых строгих стандартов безопасности на всех этапах — от возведения до эксплуатации станций.

Отчёт Китайской ассоциации ядерной энергии (CNEA) показывает, что страна впервые вышла на первое место в мире по общему числу энергоблоков АЭС, находящихся в эксплуатации, на стадии строительства или одобренных к возведению. Всего их теперь насчитывается 102 единицы суммарной установленной мощностью 113 ГВт. На данный момент в Китае действуют 58 коммерческих реакторов (почти 61 ГВт), а ещё 28 (около 33,7 ГВт) находятся в процессе строительства — по этому показателю КНР лидирует уже 18 лет подряд.

Недавнее решение Госсовета касается пяти новых атомных проектов в провинциях Гуандун, Чжэцзян (включая третью очередь АЭС «Саньмэнь»), Шаньдун, Фуцзянь и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Общий объём инвестиций в эти 10 энергоблоков оценивается более чем в 200 млрд юаней ($27,45 млрд). Китай стабильно одобряет строительство не менее 10 новых энергоблоков ежегодно с 2022 года.

В 2024 году китайские АЭС выработали 444,7 млрд кВт·ч электроэнергии, что составило 4,72% от общего объёма в стране (второе место в мире). Использование атомной энергии позволило КНР сократить выбросы углекислого газа примерно на 334 млн тонн за год. К 2030 году установленная мощность действующих АЭС в Китае, как ожидается, достигнет 110 ГВт.

Отмечается значительный прогресс в локализации ключевого оборудования для АЭС и обеспечении независимого контроля над технологиями. В прошлом году было поставлено 114 комплектов отечественного оборудования, что вдвое больше, чем в 2023-м. Запущен первый блок демонстрационного проекта Guohe One, а завершение проекта малого модульного реактора Linglong One ожидается к 2026 году.

Китай также расширяет международное сотрудничество в ядерной сфере, взаимодействуя с МАГАТЭ, Россией, Францией и другими странами, и открывая свои исследовательские объекты для зарубежных партнёров.



