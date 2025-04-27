Как в фильме «Назад в будущее» и даже лучше!

Японская компания YKK, крупнейший производитель застёжек-молний, представила прототип автоматической молнии. Устройство оснащено мотором и управляется с проводного пульта, позволяя застёгивать и расстёгивать её дистанционно. Первоначально технология ориентирована на промышленное и коммерческое применение, особенно в труднодоступных местах.

Устройство приводится в движение мотором с редуктором. Компания продемонстрировала его возможности на двух примерах. В одном случае молния самостоятельно соединила два полотна ткани на высоте 5 метров, недоступной без лестницы, примерно за 40 секунд. В другом — успешно застегнула палатку высотой 2,5 метра и шириной 4 метра, что вручную сделать затруднительно, за 50 секунд.





О перспективах появления такой молнии на потребительском рынке, например в одежде, пока говорить рано. Текущий прототип имеет значительные размеры, а его работа зависит от крупного проводного пульта управления. Для массового применения технологию необходимо миниатюризировать и обеспечить дополнительные меры безопасности.

Тем не менее, возможность управлять застёжкой одной рукой или дистанционно может в будущем оказаться полезной для людей с ограниченными возможностями.





YKK является мировым лидером в производстве застёжек-молний, их продукция используется повсеместно — от одежды и багажа до салонов автомобилей и защитного снаряжения. Компания также известна разработкой и экспериментами с другими видами фурнитуры, включая магнитные застёжки и кнопки.