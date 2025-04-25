Зато в комплекте есть силиконовый чехол.

Serene Industries показала клавиатуру Cleaver с корпусом, выфрезерованным из цельного бруска алюминия 6061 — сплава, используемого в авиакосмосе и дорогой электронике. Цена устройства — $850.

Столь высокая цена обусловлена несколькими причинами. Точная ЧПУ-фрезеровка корпуса из монолита затратна и сопровождается большими потерями металла. Алюминиевые кейкапы сложны в изготовлении: для RGB-подсветки в каждом высверлено 1204 микроотверстия по 400 микрон. Добавляют стоимости и дорогие переключатели на эффекте Холла (hot-swap): они работают на магнитах, обеспечивая плавность и настройку хода.

Комплектный силиконовый чехол служит нескользящим основанием, защищает от пыли и брызг, а также приглушает звук печати, что тоже удорожает производство.

Cleaver создана на базе модели Icebreaker, но стала тоньше (17,5 мм) и легче, сохранив массивный дизайн от парижской студии Waiting for Ideas. Компактные размеры (365 × 110 мм) дополнены возможностью менять кейкапы, а силиконовая подложка улучшает тактильные ощущения и звук набора.

Cleaver уже доступна для предзаказа, производство стартует вскоре после запуска. Выпуск будет осуществляться небольшими партиями.