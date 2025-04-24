Всё благодаря ИИ-помощнику Copilot

Microsoft расширила возможности своего ИИ-помощника Copilot в текстовом редакторе Word. Последнее обновление позволяет пользователям ссылаться на больший объём данных при создании и редактировании документов. Теперь Copilot может анализировать информацию не только из отдельных файлов, но и из целых папок, а также работать с более крупными документами.

Новая функция позволяет Copilot в Word обращаться к содержимому папок, хранящихся в облачных сервисах OneDrive или SharePoint, в дополнение к ранее доступным ссылкам на отдельные файлы и электронные письма. Следует учитывать, что Copilot для анализа будет использовать только десять самых последних по дате изменения файлов, более ранние, имеющиеся в папке, будут игнорироваться.

Другое важное нововведение — поддержка значительно более крупных документов. Теперь Copilot способен обрабатывать файлы объёмом до 1,5 миллиона слов, что примерно соответствует 3000 страниц текста. Кроме того, при использовании функции «Черновик с Copilot» (Draft with Copilot) пользователь может указать до 20 различных элементов (файлов или папок) в качестве источников данных.

Возможность ссылаться на папки уже реализована в веб-версии Word (Word for the Web). В настольных приложениях редактора для Windows и Mac эта функция ожидается в июле 2025 года. Увеличенный лимит на объём документов и количество ссылаемых источников (до 20) станут доступны как в веб-версии, так и в настольных приложениях Word позднее в текущем месяце.

Для использования новой функции в веб-версии Word необходимо открыть окно Copilot, ввести запрос и затем нажать клавишу с косой чертой (/) или кнопку с изображением скрепки, чтобы вызвать интерфейс выбора файлов или папок.

Ранее Microsoft также улучшила работу Copilot в Word с голосовыми заметками, добавив возможность их транскрипции с использованием стандартных или пользовательских шаблонов.