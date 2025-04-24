На них удалось рассмотреть тёмное солнечное пятно и окружающую его сложную структуру.

Крупнейший в мире солнечный телескоп Daniel K. Inouye, установленный на Гавайях, позволяет учёным получать изображения Солнца с беспрецедентной детализацией. Эта обсерватория, работающая с 2022 года, расширяет границы наших знаний о ближайшей звезде.

Недавно телескоп оснастили новым ключевым инструментом — Visible Tunable Filter (VTF). Это самый большой и сложный прибор такого типа в мире, предназначенный для детального изучения Солнца. Его масштабы значительны: масса составляет 5,6 тонны. Главная задача VTF — получать максимально подробные изображения звезды, анализируя свет по различным параметрам.

Первые снимки, полученные VTF (так называемый «первый свет»), уже демонстрируют возможности прибора. На них удалось рассмотреть тёмное солнечное пятно и окружающую его сложную структуру с высочайшей чёткостью. Сфотографированный участок Солнца имеет огромные размеры — примерно 25 000 на 25 000 километров. По оценкам экспертов, качество полученных изображений открывает новую эру в наземных наблюдениях Солнца.

Зачем нужны такие детальные данные? Солнце — гигантский шар раскалённой плазмы, его активность напрямую влияет на всю Солнечную систему. Мощные солнечные вспышки выбрасывают в космос потоки заряженных частиц. Эти явления могут вызывать на Земле полярные сияния, но также способны повредить спутники, нарушить радиосвязь и вызывать сбои в работе энергосистем.

Поэтому основная задача нового прибора VTF — помочь учёным разобраться в механизмах солнечных вспышек, чтобы в будущем улучшить их прогнозирование. VTF позволяет с беспрецедентной детализацией наблюдать за видимой поверхностью Солнца и слоями атмосферы над ней, где зарождаются эти процессы. Анализируя с помощью VTF характеристики плазмы — её движение, температуру, давление, а также параметры магнитных полей — учёные рассчитывают понять фундаментальные причины солнечной активности.