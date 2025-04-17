Но конкретные названия перечислять пока не стал.

В недавней беседе с журналистами издания Variety бессменный генеральный директор игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) рассказал, что компания всерьёз настроена на поддержку играми грядущей консоли Nintendo Switch 2. Он напомнил, что Microsoft выпускала свои проекты на оригинальной Switch, назвав также Nintendo «отличным партнёром».

По мнению руководителя Microsoft Gaming, долгосрочная поддержка Switch 2 позволит редмондцам привлекать к играм тех людей, которые не привыкли играть на персональных компьютерах или консолях Xbox Series с PlayStation 5.

Всё в той же беседе с Variety Фил Спенсер отметил подход Nintendo в проектировании своих систем и разработке проектов для них. По крайней мере, так точно было с предыдущими тремя консолями «большой N», но в случае со Switch 2 речь идёт о прямой попытке повторить успех предыдущего поколения устройства.

Глава игрового подразделения Microsoft также дал понять, что его абсолютно не беспокоит сам факт выхода Switch 2 на рынок игровых устройств, поскольку Xbox Series напрямую с этой системой не конкурирует. Он не стал перечислять проекты, которые будут выпущены на грядущей системе Nintendo, но кое-какая информация просочилась стараниями пытливых инсайдеров.

Любители собирать слухи и транслировать их в Сеть ещё в январе текущего года заявляли, что на Switch 2 должны выйти следующие проекты от студий Xbox: Starfield, Halo: The Master Chief Collection, Diablo 4, Microsoft Flight Simulator 2024, Fallout 4, Call of Duty и Diablo 4. В рамках недавней Nintendo Direct не было никакой информации о готовящихся к портированию проектах редмондцев, но их анонсы должны случиться в ближайшем будущем.