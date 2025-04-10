Речь пойдёт не об игровых видеокартах, если что.

Компания AMD назначила на 12 июня онлайн-трансляцию Advancing AI 2025. Название совпадает с недавним азиатским событием компании, но на этот раз AMD обещает анонсы реальных продуктов. Мероприятие будет посвящено развитию искусственного интеллекта и корпоративным решениям.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

AMD подтвердила планы по демонстрации новых графических процессоров, уточнив, что речь пойдёт не об игровых видеокартах, а об ускорителях вычислений Instinct (прежнее название — Radeon Instinct). Компания также обещает поделиться новостями о программной платформе Radeon Open Compute (ROCm). Остаётся надеяться, что обновления затронут и потребительскую графику.

Центральным анонсом может стать ускоритель Instinct MI355X. Его выпуск изначально был запланирован на вторую половину 2025 года. Этот процессор должен получить трёхнанометровую архитектуру CDNA4 и до 288 ГБ памяти стандарта HBM3e. Не исключено, что компания также раскроет подробности о модели MI400 — первом ИИ-ускорителе AMD с поддержкой памяти HBM4. Количество вычислительных ядер для обоих чипов производитель пока не уточняет.