Но всё может измениться в ближайшее время.

Razer приостановила прямые продажи своих новых ноутбуков — моделей Blade 16 и Blade 18 — на американском рынке. Вероятнее всего, это решение стало реакцией на введение новых импортных пошлин; ранее по той же причине реализацию части своей продукции в США остановила компания Framework.

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С американской версии сайта Razer исчезли конфигурации упомянутых ноутбуков Blade 16 и Blade 18. Для покупки доступной остаётся прежняя модель Blade 14 с графикой RTX 4060, а также некоторые аксессуары. Ссылки на страницы отсутствующих продуктов теперь ведут к форме подписки на уведомления о поступлении. Примечательно, что конфигуратор для предзаказа нового Blade 16 работал до 1 апреля — дня перед объявлением администрацией Трампа новых тарифов на компоненты из Китая и других стран.

Сама Razer отказалась комментировать связь приостановки продаж с тарифами. Менеджер по связям с общественностью Энди Джонстон (Andy Johnston) заявил изданию The Verge: «На данном этапе у нас нет комментариев относительно тарифов». Также с американского сайта Razer пропала анонсированная буквально несколько дней назад новая подставка для ноутбука — вместо кнопки покупки отображается предложение подписаться на уведомления. При этом в канадском магазине Razer подставка доступна за 99,99 канадских долларов, там же продолжает работать и конфигуратор Blade 16.

Сроки возобновления продаж новых моделей Blade в США, а также возможное изменение их и без того высоких цен пока остаются неизвестными.