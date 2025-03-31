В свежих inZoi и The First Berserker Khazan есть проблемы на картах GeForce RTX 40 и RTX 30.

Новейшие графические драйверы NVIDIA версии 572.XX вызывают проблемы со стабильностью на видеокартах серий GeForce RTX 40 и RTX 30. Из-за этого разработчики некоторых недавно выпущенных игр советуют пользователям воздержаться от их установки и использовать проверенные старые версии.

Создатели игр inZoi и The First Berserker Khazan, вышедших всего несколько дней назад, уже опубликовали официальные рекомендации. Владельцам карт RTX 40 они советуют установить драйвер 566.36 (датированный декабрём 2024 года, до выхода RTX 50), тогда как для обладателей новейших RTX 50 подходит актуальная версия 572.83. Ранее многие пользователи также сообщали, что возврат к драйверам 566.XX устранял проблемы со стабильностью.

Неполадки при использовании драйверов 572.XX на картах RTX 40 и RTX 30 проявляются в виде внезапных сбоев, зависаний операционной системы, а также падения производительности — наблюдаются «заикания» изображения и просадки частоты кадров. Сообщения о подобных проблемах приобрели массовый характер.

Стоит отметить, что сами драйверы ветки 572.XX изначально были небезупречны и для карт RTX 50 — пользователи сталкивались с проблемой чёрного экрана, которая, впрочем, была исправлена последующими обновлениями. Однако владельцы RTX 50 не могут установить драйверы старше версии 572.XX, так как они не поддерживают эти графические ускорители.

Несмотря на нарастающее число жалоб, компания NVIDIA до сих пор официально не признала наличие проблем с последними драйверами на видеокартах RTX 40 и RTX 30. Это и вынудило разработчиков игр выпустить собственные рекомендации по использованию более старых версий программного обеспечения. Хотя для карт RTX 30 проблемы менее распространены, им также советуют откатываться на 566.36 при возникновении сбоев.