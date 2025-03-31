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apprenticebase
GeForce RTX 5090 для ноутбуков оказалась вдвое медленнее настольной
Прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением также невелик.

По данным детальных тестов ресурса Notebookcheck, производительность графического ускорителя GeForce RTX 5090 для ноутбуков оказалась примерно вдвое ниже, чем у его настольной модификации. Это издание известно своими подробными обзорами ноутбуков и вниманием к деталям.

Эксперты Notebookcheck отмечают, что без учёта технологий вроде DLSS реальный прирост производительности нового поколения мобильных чипов Nvidia составляет лишь 15–30% по сравнению с предыдущим. Это довольно скромный показатель для цикла разработки длиной в три года. По мнению обозревателей, компания сильно полагается на DLSS и новую архитектуру, чтобы дифференцировать мобильные линейки RTX 50 и RTX 40. Владельцам игровых ноутбуков рекомендуют не ожидать паритета с настольными ПК, поскольку тесты показывают отставание мобильной RTX 5090 до 50%.

Ресурс подкрепляет свои выводы результатами тестов в различных играх и синтетических бенчмарках. Схожие данные приводят и некоторые китайские IT-издания, также сравнивая мобильный чип с настольной версией RTX 5090D.

Стоит отметить, что запуск новой линейки сопровождался определёнными трудностями. Как сообщает Tom's Hardware, производители неохотно делились информацией о сроках доступности устройств и предоставляли ограниченный доступ к тестовым образцам до снятия эмбарго. В результате многие первые обзоры основывались на ноутбуках вроде Razer Blade 16.

При этом важно учитывать, что упомянутый Razer Blade 16 ограничивает TGP (Total Graphics Power) видеокарты на уровне 160 Вт, что не позволяет ей раскрыть весь свой потенциал. Выводы Notebookcheck сделаны на основе испытаний схожего ноутбука от ASUS, где и было зафиксировано почти двукратное отставание мобильной RTX 5090 от десктопной.

Существенная разница в производительности ставит под вопрос целесообразность использования индекса 5090 для мобильного графического процессора. Однако если взглянуть на ситуацию с точки зрения энергоэффективности, картина выглядит иначе. Ноутбучный GPU потребляет значительно меньше энергии (TGP в диапазоне 150–175 Вт против TDP 575 Вт у настольной карты), обеспечивая при этом половину её вычислительной мощности.


#nvidia #видеокарты #rtx 5090d
Источник: videocardz.com
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