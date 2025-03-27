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ASUS анонсировала материнскую плату TUF GAMING B850-BTF WIFI W со скрытыми коннекторами
Новинка построена на чипсете AMD B850.

ASUS расширила свою линейку материнских плат, представив первую модель для процессоров AMD с разъёмами на обратной стороне. Новинка TUF GAMING B850-BTF WIFI W построена на чипсете AMD B850 и ориентирована на сборку ПК с минимальным количеством видимых кабелей.

Плата TUF GAMING B850-BTF WIFI W поддерживает актуальные процессоры AMD Ryzen, сочетая игровые возможности с надёжностью серии TUF. Модель оснащена 14+2+1-фазной системой питания и построена на восьмислойной печатной плате с компонентами TUF. Поддерживается память DDR5 частотой до 8000 МТ/с. Также имеется слот PCIe 5.0 x16 и один разъём M.2 Gen5 для высокоскоростных накопителей. Заявлена готовность платформы к приложениям искусственного интеллекта.

Концепция BTF («Back To the Future») применена в новинке — она предполагает вынос всех коннекторов на тыльную сторону платы, включая разъёмы питания, интерфейсные порты, накопители и вентиляторы. Такой подход радикально упрощает организацию кабелей внутри корпуса. Однако для этого необходимы совместимые шасси, которые должны иметь дополнительные технологические отверстия для доступа к разъёмам с обратной стороны.

Ключевая особенность платы — специальный слот GC-HPWR, несмотря на её принадлежность к среднему классу (чипсет B850). Он способен передавать до 600 Вт мощности прямо на графический ускоритель, что избавляет от необходимости подключать отдельные кабели питания к видеокарте. Эта функция требует совместимых видеокарт BTF-серии от ASUS или MaxSun. Важно подчеркнуть: применение слота GC-HPWR опционально. Владельцы платы могут устанавливать любые стандартные видеокарты, а наличие данного разъёма лишь расширяет выбор для тех, кто стремится к аккуратному виду системы без видимых проводов.

Плата получила обновлённый механизм фиксации видеокарт Q-Release Slim. В отличие от прошлой версии, он лишён металлической планки, что исключает риск повреждения адаптера при установке или извлечении. Аналогичное решение применят и в грядущих моделях на чипсете X870. Среди прочих характеристик стоит отметить улучшенную систему крепления M.2-накопителей и упрощённый коннектор для антенны WiFi 7. Также присутствуют аудиокодек ALC1220P и функция восстановления BIOS Flashback. Стоимость и дата начала продаж TUF GAMING B850-BTF WIFI W пока не объявлены.

#asus #материнские платы #tug gaming
Источник: videocardz.com
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