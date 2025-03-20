Но такая цена аппарата в Индии.

Компания Vivo представила новый бюджетный смартфон Y19e, который уже поступил в продажу в Индии по цене 7999 рупий (около $90). Устройство оснащено 6,74-дюймовым HD+ LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки.

Аппаратной основой Y19e служит процессор Unisoc T7225. Смартфон работает под управлением операционной системы Funtouch OS 14 на базе Android 14. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной — 64 ГБ, с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью карты microSD (предусмотрен отдельный слот).

В Y19e реализованы функции AI Erase и AI Photo Enhance для улучшения качества снимков. Фотографические возможности представлены 13-мегапиксельной основной камерой, вспомогательным модулем и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Кроме того, смартфон имеет боковой сканер отпечатков пальцев, защиту от пыли и влаги по стандарту IP64 и сертификацию MIL-STD-810H, подтверждающую его прочность. Vivo Y19e доступен в зелёном (Majestic Green) и серебристом (Titanium Silver) цветах.



