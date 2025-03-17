В том числе со стоковых фото Getty Images и других известных площадок.

Новая ИИ-модель Google, Gemini 2.0 Flash, оказалась в центре скандала. Пользователи социальных сетей обнаружили, что она умеет удалять водяные знаки с изображений, в том числе со стоковых фотографий Getty Images и других известных платформ. Эта функция, в настоящее время доступная в инструментах Google для разработчиков (например, AI Studio), пока находится в стадии эксперимента.

Gemini 2.0 Flash не просто убирает водяной знак, но и пытается восстановить оригинальное изображение под ним. Качество восстановления впечатляет, однако отсутствие ограничений на использование вызывает серьезные опасения в индустрии. В отличие от Gemini, конкурирующие ИИ-модели, такие как Claude от Anthropic и GPT-4o от OpenAI, отказываются выполнять подобные операции, ссылаясь на этические и правовые нормы. Удаление водяного знака без согласия правообладателя является нарушением законодательства об авторском праве.

Пока Google не дала никаких комментариев по поводу этой ситуации.