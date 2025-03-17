Для этого даже заводить аккаунт мессенджера не нужно.

Discord представил Social SDK — набор инструментов для разработчиков, позволяющий встроить функционал платформы непосредственно в игры. Теперь пользователи смогут общаться с друзьями, приглашать их в группы и пользоваться другими социальными функциями Discord, не выходя из игры, даже если у них нет аккаунта на платформе.

SDK предлагает единый список друзей, объединяющий контакты из конкретной игры и Discord, а также систему приглашений через прямые ссылки, позволяющие мгновенно присоединяться к сессиям и лобби. Кроссплатформенный обмен сообщениями (ПК, консоли, мобильные устройства), привязка внутриигровых чатов к каналам Discord и голосовой чат делают игровой процесс более социальным и удобным.

«Discord — это площадка, где создатели игр, от небольших инди-проектов до блокбастеров уровня ААА, могут взаимодействовать с огромной аудиторией и стимулировать развитие своих продуктов», — сказал Стэн Вишневский, сооснователь и технический директор Discord.

Среди первых пользователей SDK — Theorycraft Games, Facepunch Studios, 1047 Games, Scopely и другие студии. Инструментарий совместим с C++, Unreal Engine и Unity и поддерживает Windows 11+ и macOS. Поддержка консолей и мобильных платформ ожидается в скором времени. Ежемесячная аудитория Discord превышает 200 миллионов пользователей, которые проводят более 1,5 миллиарда часов в цифровых развлечениях (только на ПК).



