От идеи пришлось отказаться, вероятно, из-за давления со стороны регуляторов ЕС.

Новый iPhone 17 Air от Apple, ожидаемый этой осенью, может стать самым тонким iPhone в истории компании — примерно на 2 мм тоньше других моделей линейки iPhone 17. Согласно Bloomberg, Apple планировала полностью избавить iPhone 17 Air от портов, включая USB-C, сделав его первым полностью беспроводным iPhone.

Однако от этой идеи пришлось отказаться, вероятно, из-за давления со стороны регуляторов ЕС, которые ранее обязали Apple перейти с Lightning на USB-C. Несмотря на это, Apple, похоже, не оставляет надежды создать полностью беспроводные iPhone в будущем, и успех iPhone 17 Air может стать решающим фактором в этом направлении. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, руководство Apple видит в iPhone 17 Air начало больших перемен и считает, что удачный запуск этой модели может открыть путь к созданию других, еще более тонких устройств без портов.

Предполагаемые характеристики iPhone 17 Air:

Дисплей: 6,6 дюйма

Dynamic Island: да

Кнопка управления камерой: да

Время автономной работы: сопоставимо с текущими моделями iPhone

Порт USB-C: да

MagSafe: да

Кнопка действия (вместо переключателя «Звонок/Без звука»): да

Недавно в Сеть попали фотографии макетов iPhone 17, которые подтверждают наличие MagSafe и кнопки «Действие» вместо привычного переключателя режимов звука. Серия iPhone 17 включает четыре модели. iPhone 17 Pro и Pro Max получат удлинённые блоки камер с тремя объективами, вспышкой и микрофоном, в то время как iPhone 17 Air будет иметь похожий блок, но только с одним объективом. Стандартный iPhone 17 унаследует дизайн iPhone 17 Air, напоминая iPhone 16. Однако, по сравнению с другими моделями, iPhone 17 Air заметно тоньше. Ожидаемая цена iPhone 17 Air составит около $900, что предопределит его место между базовым iPhone 17 и двумя старшими моделями.



