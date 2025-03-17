Цены стартуют от $205 в эквиваленте.

Компания realme выпустила в Индии смартфон P3 5G с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем (FHD+, 120 Гц) и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Новинка стала первым устройством в стране на базе процессора Snapdragon 6 Gen 4 и получила ценник от 16 999 рупий (примерно $205).

realme P3 5G оборудован уникальной системой охлаждения для стабильной работы под нагрузкой. Технология GT Boost с AI Motion Control и AI Ultra Touch Control использует искусственный интеллект для повышения производительности. Antenna Array Matrix 2.0 (матричная антенная решетка) улучшает стабильность подключения на 30% в сложных условиях.

Технические характеристики realme P3 5G:

Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, FHD+ (2400x1080), 120 Гц, сенсорный слой 1500 Гц, пиковая яркость 2000 нит

Процессор: Snapdragon 6 Gen 4 (4 нм), 8 ядер, до 2,3 ГГц, графический процессор Adreno 810

Оперативная память: 6/8 ГБ LPDDR4X

Встроенная память: 128/256 ГБ UFS 3.1

SIM-карты: две nano-SIM

Операционная система: Android 15 с realme UI 6.0

Основная камера: 50 Мп (f/1.8) + 2 Мп (портретный объектив), светодиодная вспышка

Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.4)

Сканер отпечатков пальцев: под экраном

Аудио: USB Type-C, стереодинамики

Габариты: 163,15 x 75,65 x 7,97 мм

Вес: 194 г

Связь: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, Beidou/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, NFC

Аккумулятор: 6000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт





realme P3 5G получил футуристичный дизайн в цвете «космический серебро». Основная камера — 50-мегапиксельная с 2-мегапиксельным портретным датчиком. Устройство защищено по стандарту IP69 и оснащено аккумулятором на 6000 мАч с 45-ваттной быстрой зарядкой. Продажи стартуют 19 марта; цены на версии 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ — 16 999 рупий (примерно $205), 17 999 рупий (примерно $217) и 19 999 рупий (примерно $241) соответственно.