Вскоре они будут представлены в Китае.

Стали известны предварительные характеристики смартфонов серии Honor 400, которые компания вскоре представит в Китае. Информацией поделился инсайдер Digital Chat Station.

Предполагается, что Honor 400 Pro, как и его предшественник, будет оснащён флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3. В отличие от Honor 300 Pro с FHD+ экраном 6,78 дюйма, новинка, по слухам, получит 6,69-дюймовый дисплей с разрешением 1.5K. Ожидается, что это будет изогнутая OLED-панель с частотой обновления 120 Гц.

Базовая модель Honor 400, согласно утечке, получит 6,55-дюймовый экран 1.5K (вероятно, OLED с частотой 120 Гц). Вместо Snapdragon 7 Gen 3, использовавшегося в Honor 200 и Honor 300, компания, как ожидается, перейдёт на еще не анонсированный Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750).

Смартфон может стать одним из первых устройств на базе этого чипа, наряду с iQOO Z10, в котором, по предварительным данным, также будет установлен Snapdragon 7 Gen 4.