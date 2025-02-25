Высокие заработки в других сферах снижают привлекательность инженерных специальностей.

По данным опроса ВЦИОМ, лишь 64% россиян считают профессию инженера престижной, что на 8% меньше, чем годом ранее. Большинство опрошенных видят решение в повышении зарплат и улучшении условий труда. Эксперты добавляют, что сложность обучения отталкивает молодёжь, которая зачастую выбирает менее требовательные профессии.

В опросе, проведённом 5 февраля, участвовало 1600 респондентов старше 18 лет. 29% считают профессию инженера непрестижной, 7% затруднились ответить. В 2024 году доля считавших профессию престижной составляла 72%.

В Минобрнауки не согласны со снижением престижа инженерных специальностей, ссылаясь на рост числа бюджетных мест и популярности этих направлений среди абитуриентов. Ведомство отмечает 21-процентный рост приёма на инженерные программы за четыре года, а доля первокурсников-инженеров в 2024 году достигла 41%.

Почти половина опрошенных (47%) готовы были бы получить инженерную специальность. Однако 58% считают обучение сложным, 50% отмечают нехватку современного оборудования в вузах, 47% — недостаток квалифицированных преподавателей.

Эксперты указывают на высокую важность уровня оплаты труда. Борис Илюхин (РАНХиГС) отмечает, что высокие заработки в других сферах снижают привлекательность инженерных специальностей, особенно учитывая сложность обучения. Ирина Абанкина (НИУ ВШЭ) обращает внимание на более низкие зарплаты в государственном секторе, где сосредоточены инженерные разработки.

Авторы исследования предлагают активнее продвигать естественно-научные дисциплины со школьной скамьи, разрушая стереотипы о сложности и гендерных ограничениях в профессии инженера.