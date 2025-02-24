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apprenticebase
Apple планирует инвестировать в американскую экономику 500 миллиардов долларов
Одним из ключевых направлений инвестиций станет производство серверов в Хьюстоне, штат Техас.

Технологический гигант Apple анонсировал масштабную инвестиционную программу для США. В течение ближайших четырёх лет компания планирует вложить в американскую экономику 500 миллиардов долларов — эти средства будут направлены на развитие инновационных технологий, поддержку производства и создание новых рабочих мест.

Одним из ключевых направлений инвестиций станет производство серверов в Хьюстоне, штат Техас. Уже в этом году Apple начнёт выпуск серверов на американской территории, которые ранее производились за рубежом. Данное оборудование будет использоваться для развития проекта Apple Intelligence и создания частного облачного хранилища. В дополнение к этому, компания расширит свои центры обработки данных в ряде штатов.

Купертинская компания дополнительно планирует активно вкладывать деньги в развитие производственных мощностей в США. Фонд Advanced Manufacturing Fund будет увеличен в два раза, до 10 миллиардов долларов. Он предназначен для поддержки высокотехнологичных производств и создания рабочих мест. Значительная часть указанных средств пойдёт на производство современных процессоров на заводе компании TSMC в Аризоне.

В рамках новой инвестиционной программы Apple создаст 20 000 новых рабочих мест в США —  преимущественно в сфере исследований, разработки программного обеспечения и искусственного интеллекта. В Детройте будет открыта специализированная академия Apple Manufacturing Academy, предлагающая бесплатное обучение по перспективным направлениям, таким как управление проектами и оптимизация производственных процессов.

Помимо инвестиций в высокие технологии, Apple также поддержит американскую киноиндустрию, открыв дополнительное финансирование на производство контента для стримингового сервиса Apple TV+.


#apple #инвестирование
Источник: neowin.net
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