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apprenticebase
AMD Radeon RX 9070 XT на 42% быстрее RX 7900 GRE в 4K
Тестирование проводилось как в играх с трассировкой лучей, так и без неё.

AMD раскрыла данные о производительности видеокарт серии Radeon RX 9070. Согласно официальным сведениям, RX 9070 XT в среднем на 42% быстрее RX 7900 GRE в разрешении 4K. Компания подчеркивает, что тестирование проводилось как в играх с трассировкой лучей, так и без неё.

В AMD подтвердили, что серия RX 9070 должна конкурировать с RTX 4070/4080, а также с серией RTX 50, хотя подробности не раскрываются. При этом в компании признали, что пока не имеют RTX 5070 Ti для внутреннего тестирования, поэтому данная видеокарта не участвовала в сравнении.

RX 9070 XT обеспечивает прирост производительности от 42% до 168% по сравнению с RX 7900 GRE в более чем 30 играх в разрешении 4K с максимальными настройками графики. В среднем преимущество составляет 38% в 1440p и 42% в 2160p. Наиболее значительный прирост, до 164-168%, наблюдается в играх с трассировкой лучей, таких как Cyberpunk 2077 и Hitman 3.

В играх с трассировкой лучей, таких как Cyberpunk 2077, Dying Light 2, F1 24 и Hitman 3, прирост производительности достигает 56-66%, что делает RX 9070 серьезным конкурентом лучшим видеокартам на рынке. Отличие между RX 9070 XT и RX 9070 составляет в среднем 16,1% в 1440p и 18,3% в 2160p. При этом RX 9070 все равно на 20% и 21% быстрее RX 7900 GRE в 1440p и 2160p соответственно.

AMD также опубликовала подробные результаты тестирования в отдельных играх с указанием разрешения и настроек графики. В отличие от NVIDIA, компания сосредоточилась на измерении «нативной» производительности, без использования технологий масштабирования.

Официальная презентация видеокарт состоится 28 февраля. Возможно, к этому времени AMD добавит в сравнение и RTX 5070 Ti.

#amd #видеокарты #rx 9070 #rx 7900 gre
Источник: videocardz.com
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