Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Anykey911 За пост начислено вознаграждение
Нурмагомедов принял участие в первом в истории бою в метавселенной
В этом бою Хабиб Нурмагомедов отправил в нокаут американца Макса Холлоуэя
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Дешеая RTX 3060 MSI Gaming - смоти цену
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ

реклама

В метавселенной LegionFarm прошел первый в мире боксерский поединок. Честь сделать это первыми в мире была предоставлена двум чемпионам UFC - россиянину Хабибу Нурмагомедову и американцу Максу Холлоуэй (Max Holloway). Во время поединка соперники использовали виртуальную гарнитуру Oculus Quest 2. Во время боя, соперники использовали персонажей из франшизы «Рокки». Хабиб дрался за Аполло Крида, а Холлоуэй использовал Ивана Драго. И этот бой закончился совсем не так как в фильме. Согласно статистике матча, Нурмагомедов сумел нанести противнику 98 ударов, а его противник всего 65. Во время мощной серии ударов, российский чемпион UFC, отправил соперника в нокаут.


анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

После окончания поединка российский боец сказал, что видит за метавселенными будущее, а также то, что получил большое удовольствие от проведенного поединка. Болельщики, же признали эту победу как 30-ю победу Хабиба Нурмагомедова. Как известно, российский боец завершил свою спортивную карьеру непобежденным чемпионом с результатом 29-0. Это произошло после его боя с американцем Джастином Гейджи, где он одержал досрочную победу.

#метавселенная #хабиб нурмагомедов
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Мета потеряла $240 млрд своей стоимости за один день. Цукерберг выбыл из топ-10 богатейших людей мира
Американская Qualcomm собирается развивать метавселенную в Европе
Youtube создаст свою метавселенную и будет использовать NFT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
181
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
11
Майнеры используют отработанное тепло от добычи Биткоинов для получения дополнительной прибыли
19
Igor’s Lab: RTX 3090 Ti – это стендовый прототип для тестов блока питания под RTX 4000, а не полноценная видеокарта
10
Radeon RX 7900 XT будет стоить $1999 и окажется на 20% быстрее GeForce RTX 4090 – инсайдеры GC
79
Культовую The Witcher 3 запустили в 8К с сотней модов и трассировкой лучей - некстген патч уже здесь
18
CDPR выпустила обновление для тестовой сборки Cyberpunk 2077
34
Падение курса Эфира обрушило доходы майнеров – GeForce RTX 3070 окупается за 27 месяцев
39
Intel планирует брать с клиентов деньги за доступ к платным функциям для уже купленных процессоров
42
Телескоп NASA James Webb стоимостью $10 млрд только что сделал свою первую фотографию
22
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а Radeon RX 6500 XT подешевела до 27 000 рублей
47
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
325
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала до 2 999 рублей
80
За 2021 год в мире появилось около 100 000 человек с состоянием свыше $1 000 000 в Биткоинах
9
SpaceX показали самый мощный однокамерный метановый двигатель за всю историю
41
Процессоры Intel Alder Lake в Linux работают уже лучше, чем в Windows 11
49
Производство GeForce RTX 3050 могут увеличить за счёт второй версии видеокарты на базе чипа GA107
42
Авторы Call of Duty Warzone признали, что «сломали» игру
5
Мы с нетерпением ждем, что создаст сообщество - Valve опубликовала 3D модели Steam Deck
4
Графический чип Navi 31 может обладать производительностью 75 Тфлопс FP32 — это три Navi 21
20

Популярные статьи

5 мужских инструментов для работы с электрикой на AliExpress по низкой цене
14
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 7
3
Как китайский переходник DDR4 может довести до сборки станка
40
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600 и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 XT
10
Противотанковая артиллерия Вермахта. Пролог
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-P
13
Про сюжет игры Borderlands
11

Сейчас обсуждают

Михаил
21:30
https://www.youtube.com/watch?v=6YbapEASeKA 2060 лучше чем 3050, и надо хайп устраивать как им эта карта нужна. По моему это просто провал. 2060 стоила до 30 тысяч
Цены на видеокарты в Европе пошли вверх, а Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050 в РФ стоят дешевле
CTyDeHT
21:30
к сожалению очень кривая, приходится порой гуглить, чтоб квест не сломался
CDPR выпустила обновление для тестовой сборки Cyberpunk 2077
CTyDeHT
21:29
на 580 она бы физически не пошла
CDPR выпустила обновление для тестовой сборки Cyberpunk 2077
Slow Mo
21:29
Известный майнер вместо видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в посылке получил пакет с землёй
Ярик Киприянов
21:29
Чел, ну че за ересь ты несешь, старшип всегда безукоризненно взлетал и планировал на посадку, проблемы с двиглом были только при приземлении, а последний раз старшип нормально сел, когда двигатели улу...
SpaceX показали самый мощный однокамерный метановый двигатель за всю историю
skydan
21:29
Линух это гемор. Винду поставил и забыл
Процессоры Intel Alder Lake в Linux работают уже лучше, чем в Windows 11
ахахах
21:28
а писали в Киеве многоэтажку построили с дровяным отоплением,мы ещё на япе как-то это обсуждали
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
skydan
21:28
Не неси ерунды. Там даже логических дисков нет
Процессоры Intel Alder Lake в Linux работают уже лучше, чем в Windows 11
Михаил
21:26
https://www.youtube.com/watch?v=sx77rmBOYYc&t=197s Ну так пищали за эту 3050, а по факту она не быстрее 2060 вышла которую можно было купить с 2019 года Нищие лучи. RTX 3050 в 4k и VR она в этих режи...
Цены на видеокарты в Европе пошли вверх, а Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050 в РФ стоят дешевле
Ярик Киприянов
21:26
Имеется в виду, что 7 двигателей делаются за 7 дней, т.е. 1 в день
SpaceX показали самый мощный однокамерный метановый двигатель за всю историю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем