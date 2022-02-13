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В метавселенной LegionFarm прошел первый в мире боксерский поединок. Честь сделать это первыми в мире была предоставлена двум чемпионам UFC - россиянину Хабибу Нурмагомедову и американцу Максу Холлоуэй (Max Holloway). Во время поединка соперники использовали виртуальную гарнитуру Oculus Quest 2. Во время боя, соперники использовали персонажей из франшизы «Рокки». Хабиб дрался за Аполло Крида, а Холлоуэй использовал Ивана Драго. И этот бой закончился совсем не так как в фильме. Согласно статистике матча, Нурмагомедов сумел нанести противнику 98 ударов, а его противник всего 65. Во время мощной серии ударов, российский чемпион UFC, отправил соперника в нокаут.
После окончания поединка российский боец сказал, что видит за метавселенными будущее, а также то, что получил большое удовольствие от проведенного поединка. Болельщики, же признали эту победу как 30-ю победу Хабиба Нурмагомедова. Как известно, российский боец завершил свою спортивную карьеру непобежденным чемпионом с результатом 29-0. Это произошло после его боя с американцем Джастином Гейджи, где он одержал досрочную победу.